快訊

神秘巨響又出現了！台東今晚「轟」聲傳數十公里！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電行政職加分紅年薪600K？網力挺：CP值超高

聯合新聞網 / 綜合報導
一名準台積電行政員工納悶自己的起薪2萬多，是否真能像人資說的「加分紅年薪600K」。 路透
一名準台積電行政員工納悶自己的起薪2萬多，是否真能像人資說的「加分紅年薪600K」。 路透

一名準台積電行政員工起薪2萬多，人資卻告訴她「加上獎金分紅年薪大約60萬」，等於月薪約5萬，讓這名台積電準員工納悶分紅的金額並沒有明確寫入聘書，不知人資所說的「年薪大約60萬」能不能採信。對此有一派人認為「口頭獎金沒保障」，但更多人則力挺台積「進GG就人生勝利組了」、「台積可以信，行政CP值超高」。

這名準台積電員工在批踢踢表示，自己拿到的聘書只有寫到起薪2萬多、比她目前的工作還低，但人資卻告訴她加上獎金分紅的話年薪可以來到60萬，她好奇人資的話是否可信，畢竟聘書上僅提到月薪、獎金及年終，但獎金及年終的金額並沒有明確寫出，讓她玩笑稱「如果去了結果沒60萬怎麼辦」，想不到不少人拍胸脯保證「別的公司不敢說，但GG說分紅有60可信」。

不少網友指出公司一般不會將分紅明確寫在聘書上，畢竟「口頭offer（聘用）都不一定能信了，口頭獎金你信嗎」，意味著公司若營運不佳可以不給，更多人認為雖然沒白紙黑字代表沒保障，但是「台積應該不用多慮」，指出台積短時間內很難虧錢，只要確認工時沒有過長，基本上「台積的行政CP值很高」。

另有人指出雖然聘書上沒有載明，求職者也可以將求職網站上的刊登資料做為依據，雖然今年可能還是會受到疫情影響，但端看是台積電就不用擔心太多。更多人歪樓說「女生進去擔任行政職該擔心的不是年薪，是不知道要選哪個工程師」，笑稱人資的保障年薪是要原PO進去挑老公。

台積電 年薪 薪資 員工分紅

相關新聞

智慧製造浪潮襲來 HMI角色重新定位

HMI（人機介面）是製造現場中人與機台的主要溝通介面。最早的HMI是簡單的按鍵，簡單控制設備的啟動與停止，隨著機台功能漸趨複雜，觸控式的HMI逐漸出現在產線中，時至今日，各類精密機台上的HMI已是按鍵、鍵盤、觸控面板共存。

記憶體投資邏輯 依景氣循環操作

記憶體屬於半導體產業，在電子產品中的功能是存取、讀取和記憶資料。記憶體有SRAM、SDRAM、DDR3、DDR4、NOR Flash和NAND Flash，種類相當多。

蘋果悄拉貨 供應鏈漲聲再起

因封城影響，蘋果原定春季推出的平價新機因而遞延。近日終於出現好消息，表示SE2有機會趕在四月下旬亮相，利多消息也帶動蘋概股蓄勢待發。

台積電行政職加分紅年薪600K？網力挺：CP值超高

一名準台積電行政員工起薪2萬多，人資卻告訴她「加上獎金分紅年薪大約60萬」，等於月薪約5萬，讓這名台積電準員工納悶分紅的金額並沒有明確寫入聘書，不知人資所說的「年薪大約60萬」能不能採信。對此有一派人認為「口頭獎金沒保障」，但更多人則力挺台積「進GG就人生勝利組了」、「台積可以信，行政CP值超高」。

預防性採購增加／矽晶圓三雄3月營收成長

國內三大矽晶圓廠環球晶（6488）、中美晶（5483）及合晶（6182）3月營收均繳出較上月成長，且增長幅度均超過一成的表現。市場法人表示，主要由於市場在擔憂日本封城後，未來可能對矽晶圓產生的供給影響，因此出現預防性採購增加，帶動矽晶圓三大廠3月營收表現。

3月營收／亞電 今年單月新高

亞洲電材（4939）公告3月合併營收1.63億元，較去年同期及上月分別成長7.2%與134%，為今年單月營收新高；累計第一季合併營收3.25億元，年減12.2%。

3月營收／耕興 創30個月新高

耕興（6146）3月營收攻上2.7億元，較2月成長14.9%，是30個月新高；今年首季營收年增4.2%。展望今年第二季，耕興預估，隨著工作天數回復正常，加上首季遞延的訂單，第二季營運將優於首季。

宅經濟帶動 系微打入聯想供應鏈

遠距辦公、教學帶動筆電需求大增，BIOS韌體晶片系微（6231）接單再傳捷報，聯想最新推出5G筆電Yoga系列確定採用系微韌體解決方案與專業工程服務，順著疫情需求成功打入聯想供應鏈，法人預期，今（2020）年戴爾筆電韌體部分有機會放量，加上新切入聯想部分，今年筆電營收比重可望一舉突破60%以上。

工研院發表熱影像體溫偵測技術 同時可測12人

新冠肺炎疫情延燒，工研院助攻防疫，結合AI（人工智慧）等技術，研發出「熱影像體溫異常偵測技術」，今（9）日由院長劉文雄、副院長張培仁，以及工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳，發表新技術亮相。

宅經濟當道／創業家3月、首季營收創高

創業家（8477）今（9）日公告3月合併營收4.83億元，月增16.4%，年增30.2%，改寫單月同期新高；累計第一季合併營收12.82億元，年增12%，也創歷年同期新高。

受惠遠距工作／筆電出貨翻倍 緯創估Q2優於Q1

隨著中國大陸廠區復工上軌道，代工大廠緯創（3231）3月出貨也回歸正常水準，展望第二季，緯創預估，本季營運將優於首季，其中伺服器、筆電受惠遠距工作商機，都將出現雙位數季成長。

傲視金融資訊業 但三竹資訊...30年前是開銀樓的

乍看三竹資訊董事長邱宏哲，直覺是鄰家親切的大叔，嗅不到從事資訊業的「味道」。其實30多年前，邱宏哲經營的是全台知名的三竹銀樓，從電腦的門外漢，靠著自學開發B.B. Call報價系統。當年一頭埋入開發時，常常一坐就是16個小時...

熱門新聞

群創網路中毒？被勒索病毒攻擊 但生產未受影響

新冠肺炎快篩獨步全球！林百里讓夕陽產業變生醫新星

被迫隔離檢疫 專家：考慮買個「三宅一生」

鴻海攜美商量產呼吸器 關鍵在郭董的這通電話

超大型旅行社可領2500萬 20間觀光旅館有望獲千萬補助

科技部領軍 廣達集團攻肺炎快篩大突破

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。