台積電行政職加分紅年薪600K？網力挺：CP值超高

一名準台積電行政員工起薪2萬多，人資卻告訴她「加上獎金分紅年薪大約60萬」，等於月薪約5萬，讓這名台積電準員工納悶分紅的金額並沒有明確寫入聘書，不知人資所說的「年薪大約60萬」能不能採信。對此有一派人認為「口頭獎金沒保障」，但更多人則力挺台積「進GG就人生勝利組了」、「台積可以信，行政CP值超高」。

這名準台積電員工在批踢踢表示，自己拿到的聘書只有寫到起薪2萬多、比她目前的工作還低，但人資卻告訴她加上獎金分紅的話年薪可以來到60萬，她好奇人資的話是否可信，畢竟聘書上僅提到月薪、獎金及年終，但獎金及年終的金額並沒有明確寫出，讓她玩笑稱「如果去了結果沒60萬怎麼辦」，想不到不少人拍胸脯保證「別的公司不敢說，但GG說分紅有60可信」。

不少網友指出公司一般不會將分紅明確寫在聘書上，畢竟「口頭offer（聘用）都不一定能信了，口頭獎金你信嗎」，意味著公司若營運不佳可以不給，更多人認為雖然沒白紙黑字代表沒保障，但是「台積應該不用多慮」，指出台積短時間內很難虧錢，只要確認工時沒有過長，基本上「台積的行政CP值很高」。

另有人指出雖然聘書上沒有載明，求職者也可以將求職網站上的刊登資料做為依據，雖然今年可能還是會受到疫情影響，但端看是台積電就不用擔心太多。更多人歪樓說「女生進去擔任行政職該擔心的不是年薪，是不知道要選哪個工程師」，笑稱人資的保障年薪是要原PO進去挑老公。