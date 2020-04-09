台灣之光！ 科專成果鑲金鍍銀 勇奪五項愛迪生獎

經濟部技術處科技專案傳捷報！工研院、資策會、金屬中心揚名2020年美國愛迪生獎（Edison Awards），共奪下一金一銀三銅五項大獎。五項獲獎技術分別以科技解決民眾或企業切身相關的問題，例如癌症治療、減少交通事故、提高製造效率、居家健康等，在全球近400件參賽技術中脫穎而出。

愛迪生獎素有「創新界奧斯卡獎」美譽，今年同步獲獎的國際機構有3M、麻省理工學院、IBM等，顯示台灣研發能量與國際並駕齊驅。

工研院「無甲醛環保接著劑」勇奪金牌，領先同類別的陶氏化學；金屬中心「金屬扣件智慧製造技術」拿下銀牌，工研院「仿生多突狀磁珠製備技術」及金屬中心「仿生智能AGV艦隊系統」，甫在去年拿下全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），今年再度榮獲愛迪生獎銅牌，顯示國際對其技術創新給予高度評價。資策會「智慧機車安全警示系統」也獲得銅牌獎。

經濟部技術處處長羅達生表示，諾貝爾經濟學獎得主羅默（Paul M. Romer）主張，科技創新才能確保經濟成長，技術處長期以科技專案厚實我國科技研發實力，今年工研院、資策會、金屬中心等三個研發法人，共拿下五項愛迪生獎，範疇涵蓋生技醫療、綠色科技、亞洲矽谷、智慧製造等產業創新面向，為我國研發機構在國際爭光，彰顯科技創新的能量，成果將逐步商業化，增進經濟發展。

生技醫療方面，癌症連續37年蟬連我國十大死因榜首，工研院「仿生多突狀磁珠製備技術」以磁珠活化T細胞打擊癌症，拿下愛迪生銅牌獎！目前針對血癌、淋巴癌、骨髓癌等血液癌進行研究，下一階段目標是要讓此技術可以應用在實體腫瘤癌症的治療上，可望為免疫細胞療法增添治療新利器，目前已與相關醫學中心合作，預計今年下半年推出臨床用GMP(Good Manufacturing Practice)等級產品，為精準醫療市場拓展新商機。

綠色科技方面，全球高達9成的木製合板採用內含尿素甲醛樹脂的黏著劑，所製成的傢俱會持續釋放致癌物，工研院「無甲醛環保接著劑」應用纖維素為基底，開發出不含甲醛的環保接著劑，拿下金牌，已獲得台、日、美、歐等地專利，並成功打進國際知名連鎖傢俱大廠供應鏈，完成產品認證，預計2022年前逐步導入無甲醛木材黏著劑。工研院也成立新創公司，將協助建築、裝潢等傳統產業往無毒方向轉型升級，為民眾提供更健康無毒的生活環境。