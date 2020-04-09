美光領先業界 推QLC SSD加速資料中心替換傳統硬碟

記憶體大廠美光今（９）日發表Micron 5210 ION企業級SATA SSD的新容量選擇與功能，進一步鞏固美光QLC量產技術領先地位。此款採用美光先進 QLC NAND 技術的全球首個 QLC固態硬碟（ SSD），將迅速取代資料中心既有的傳統硬碟（HDD）。

NAND快閃記憶體實現了過去僅能透過 HDD 達到的高工作負載量處理效能，讓客戶得以在 SQL 與 NoSQL 資料庫、大數據分析、物件儲存與 vSAN 容量層級等各方面享受 NAND 記憶體所帶來的資料處理效益。Micron 5210 迅速取代了 10K HDD (HDD轉速10,000 RPM)，其隨機讀取、隨機寫入速度、循序資料傳輸量與最大的 10K RPM HDD相比，分別提高了175倍、30倍與2倍，整體節能效率更提高3倍 — 其單價具競爭力，是款性價比極高的產品。

美光儲存業務事業部行銷副總裁 Roger Peene 表示，Micron 5210 SSD 自兩年前上市以來便獲得許多客戶青睞，顯見 QLC 技術在資料中心的角色日益重要。美光為推動客戶導入新興 QLC 資料中心，以享受到更快的速度、更低的延遲、更高的節能效率及更佳的經濟效益而感到自豪。

原始設備製造商（OEM）的採用，驅使業界加速將通用伺服器工作負載量自HDD轉至QLC SSD，以改善效能、可靠性與功耗表現。