沈振來新創公司手持式產品 獲德國紅點設計獎

2020德國紅點設計大獎公布得獎名單，華碩前執行長沈振來創辦的iMotion Group創捷前瞻集團以成立僅一年的新創之姿，旗下首款產品 — TC601強固型手持行動電腦，甫參賽即獲得紅點設計大獎的肯定。此次獲獎，不僅表彰iMotion致力於提供廣大產業客戶「智慧創新，如影隨行」的品牌願景深獲肯定，也象徵iMotion在IPC邁向mobile IPC的產業典範轉移世代中，展現了堅定的企圖心。

iMotion Group董事長暨執行長沈振來表示，很高興能夠獲得國際紅點設計大獎眾多專家評審的肯定，iMotion成立僅一年，卻能贏得此項殊榮，皆歸功於iMotion全體同仁的付出與努力。

沈振來進一步表示，Motion的成立初衷是希望為IPC產業帶來創新的驅動力。我們透過徹底了解終端客戶的需求及痛點，致力打造最極致的企業行動運算解決方案，憑藉著iMotion最擅長的Android創新，為客戶帶來最順暢無縫的業務工作流程，並為他們創造前線員工的效率最大化。我們期許能夠引領mobile IPC的產業典範轉移，並且為企業行動運算產品樹立產品設計、使用效能及領域應用三面向的完美標竿。

德國紅點設計大獎是由眾多國際設計專家所組成的獨立評審團進行評選，從參賽作品的創新表現、實用功能、造型品質、人體工學、耐用程度、情感和象徵內涵、產品周邊系統整合、直觀易用、環保等多元面向進行綜合評比。iMotion的獲獎產品TC601從來自全球60個國家、超過6,500個參賽作品中脫穎而出，絕佳的產品設計力也為傳統IPC產業注入了美學和性能可兼具並行的新思維。所有紅點設計大獎的得獎作品亦將於今年6月22日至明年5月30日於德國埃森紅點設計博物館展出。