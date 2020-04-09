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Epson防疫總動員全線祭優惠 同步進軍三大領域

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

全球科技領導品牌Epson防疫總動員，全線產品祭出優惠 同步進軍居家辦公、學習與娛樂三大領域。

隨著防疫抗戰進入關鍵時期，全球各地紛紛開始採取因應措施，政府單位亦呼籲企業及民眾減少外出，到3月30日止，全球有33億8100萬人居家隔離，超過150個國家關閉學校停課。

如何在家仍能正常辦公、正常學習、娛樂療癒已成為當前的重要課題。Epson為顧及防疫時期民眾日漸增加的需求與企業效能，今（9）日推出印表機、投影機、標籤機及大尺寸繪圖機等全線產品的「防疫總動員」優惠方案，幫助在家工作的上班族或啟動異地工作的企業，同時擁有健康、高效的行動辦公環境。

台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉表示，隨著疫情影響逐日擴增，大多數民眾選擇減少外出，待在家的時間也隨之拉長。在不出門的情況下，生活中的各種面向也須兼具，不管是辦公、學習，或是生活娛樂，都不應被侷限，讓生活品質因而受到影響。

Epson觀察到民眾在家辦公或學習時，長時間盯著電腦小螢幕遠距開會或上課，對眼睛造成嚴重不適，建議採購連續供墨印表機及投影機，以列印紙本的方式閱讀及大畫面投影的方式，才能有效護眼。此外， 防疫期間不宜去景點人擠人，用投影機打造家庭劇院，或用智慧眼鏡獨享視聽娛樂，都可讓防疫生活更加安心、便利、又充滿樂趣。

為避免群聚感染，不少企業啟動居家辦公機制，許多學校也而此延後開學或啟動遠距教學。因此，維持在家的辦公效率並兼顧學童的學習品質，已成為民眾生活中亟需解決的問題。Epson EF-100自由視移動光屏，低藍光投影畫面最大可達150吋，可減緩遠距教學期間，學童緊盯螢幕對眼睛所造成的疲勞及傷害。

除了遠距教學課程外，即日起，凡至指定電商通路購買註一EF-100自由視移動光屏，即贈送FunPark童書夢工廠季卡，提供學童多元學習的優質教材與環境。

此外，針對商務及學業列印需求，可搭配Epson L3150連續供墨印表機，一瓶墨水298元，印量高達4500張，不用出門就可印出辦公文件、學生作業、考卷，提供最舒適的閱讀及筆記體驗，更不需擔心經常更換耗材的問題。

為確保公司能在疫情期間維持營運，許多企業開始實施異地辦公並規劃建置第二辦公室，而硬體設備的選擇，更是影響異地辦公效能的關鍵因素。即日起，Epson WF-C5790高速商用傳真噴墨複合機祭出辦公優惠價9,900元（原價12,900元），上網登錄即加碼贈送富士電通2公升智慧型氣炸鍋，加購一組墨水，即升級3年原廠保固。

Epson 印表機

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