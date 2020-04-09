閎康3月營收逆勢成長 中國市場重回成長趨勢

半導體檢測大廠閎康（3587）公布3月營收2.36億元，月增 10.47%、年增15.82%，主因中國市場重回成長趨勢。

近期因新冠肺炎影響，檢測產業亦受影響，然影響來自物流，送件略有遞延，然觀察開案量及送件數量，客戶對新產品開發仍持續積極。再者因檢測實驗室的業務主要在於新製程、新機型開發階段，新冠肺炎雖影響終端銷售，但客戶為維持其競爭力，對於新晶片、新產品的開發仍不敢鬆懈。

此外，隨著電子產品之設計愈加複雜，從晶片組裝成系統，出現非預期的故障機率大增，且客戶已逐漸認知到預防重於治療，RA檢測若能更加完整，將勝於產品發表後之退換貨及對商譽的減損，使得RA測試步驟持續增加與整體測試時間拉長，此趨勢對檢測實驗室有利。