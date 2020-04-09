快訊

北市酒店女公關確診疫調稱沒工作 陳時中：她有難言之隱

要坐牢！秦偉性侵女編劇、粉絲 最高法院判刑8年定讞

工研院無甲醛環保接著劑 勇奪愛迪生金牌大獎

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 即時報導
無甲醛環保接著劑產品照。圖／工研院提供
無甲醛環保接著劑產品照。圖／工研院提供

在經濟部技術處科技專案支持下，工研院今（9）日再以「無甲醛環保接著劑」勇奪創新界奧斯卡獎美譽的愛迪生獎「金牌獎（Edison Awards）」，在材料科學與工程類技術領先美國陶氏化學。

這是工研院首次以健康安全科技連續獲得二項愛迪生獎肯定，繼治療癌症的仿生多突狀磁珠製備技術（iKNOBEADS）後，再以避免甲醛危害的健康無毒接著劑技術，從全球近400項競逐技術中脫穎而出，與麻省理工學院、EPSON、SRI、MasterCard、LEGO Education等國際知名機構同獲愛迪生獎金獎，讓台灣創新健康材料科技在國際上發揮影響力。

愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞（Frank Bonafilia）表示：「2020年愛迪生獎獲獎技術讓我們了解，研發與設計的精進對重塑日新月異的未來想像是何等重要，這些技術更為全球樹立了正向創新如何改變世界的指標。」

工研院院長劉文雄表示，創新是促進產業發展重要的驅動力，工研院不僅勇於創新，以市場為導向，將研發貼近市場需求，更以全球未來生活趨勢，擘劃2030技術策略與藍圖，積極為台灣創新科技找到新的發展與應用。

今年是工研院首次獲得二項愛迪生獎，獲獎的「仿生多突狀磁珠製備技術」及「無甲醛環保接著劑」二項技術都很有意義，不僅都是以創新技術為人類健康提供更精準醫療或避免甲醛毒害，更重要的是找到消費者痛點，將科技融入生活，工研院研發不是為了拿獎，而是為了產業、人類解決問題。

甲醛對健康的危害已經不是新聞，但大多數木製傢俱板材仍須靠含甲醛的黏著劑來黏合，2018年全球木材黏著劑需求大約有3,700萬噸，其中高達九成的木頭板材都採用尿素甲醛樹脂黏著劑。

工研院此次獲獎的「無甲醛環保接著劑」，突破傳統板材含甲醛的黏著作法，應用大自然最多且易取得的纖維素為基底，開發出不含甲醛的環保接著劑，不僅黏著性及耐水性佳，不揮發有毒氣體，易整合在現今製程中生產，適合應用在多樣木製傢俱、實木地板及竹製板材等相關木業作為黏著使用。

「無甲醛環保接著劑」已獲得台、日、美專利，符合全球最嚴格之NAF標準及美國環保局EPA最新標準TSCA-6。已成功打進國際知名連鎖傢俱大廠供應鏈，完成產品認證，預計在2022年前逐漸全面使用這項無甲醛木材黏著劑，工研院也成立新創公司進行生產，將協助建築、裝潢等傳統產業向無毒方向轉型再升級，為民眾提供更健康無毒的生活環境。

工研院自2017年分別以高速充電鋁電池、流體驅動緊急照明、iRoadSafe智慧道路安全警示系統，連續四度獲得愛迪生獎，今年更以仿生多突狀磁珠製備技術及無甲醛環保接著劑從全球近400件產品／服務／解決方案脫穎而出，與陶氏化學、Adobe、P&G、NVIDIA、Bose、GE Healthcare、Thermo Fisher Scientific、Lenovo、歐司朗等國際大廠共同獲得2020愛迪生獎，讓台灣創新生醫及材料科技在國際上發揮影響力。

無甲醛環保接著劑應用。圖／工研院提供
無甲醛環保接著劑應用。圖／工研院提供

甲醛 工研院 環保

延伸閱讀

工研院發表熱影像體溫偵測技術 同時可測12人

疫情過後台灣新機會 工研院：生醫與智慧製造

工研院AI熱影像技術精準量測體溫 為國人守護防疫戰線

工研院「熱影像體溫異常偵測技術」為國人守護防疫戰線

相關新聞

智慧製造浪潮襲來 HMI角色重新定位

HMI（人機介面）是製造現場中人與機台的主要溝通介面。最早的HMI是簡單的按鍵，簡單控制設備的啟動與停止，隨著機台功能漸趨複雜，觸控式的HMI逐漸出現在產線中，時至今日，各類精密機台上的HMI已是按鍵、鍵盤、觸控面板共存。

記憶體投資邏輯 依景氣循環操作

記憶體屬於半導體產業，在電子產品中的功能是存取、讀取和記憶資料。記憶體有SRAM、SDRAM、DDR3、DDR4、NOR Flash和NAND Flash，種類相當多。

蘋果悄拉貨 供應鏈漲聲再起

因封城影響，蘋果原定春季推出的平價新機因而遞延。近日終於出現好消息，表示SE2有機會趕在四月下旬亮相，利多消息也帶動蘋概股蓄勢待發。

預防性採購增加／矽晶圓三雄3月營收成長

國內三大矽晶圓廠環球晶（6488）、中美晶（5483）及合晶（6182）3月營收均繳出較上月成長，且增長幅度均超過一成的表現。市場法人表示，主要由於市場在擔憂日本封城後，未來可能對矽晶圓產生的供給影響，因此出現預防性採購增加，帶動矽晶圓三大廠3月營收表現。

3月營收／亞電 今年單月新高

亞洲電材（4939）公告3月合併營收1.63億元，較去年同期及上月分別成長7.2%與134%，為今年單月營收新高；累計第一季合併營收3.25億元，年減12.2%。

3月營收／耕興 創30個月新高

耕興（6146）3月營收攻上2.7億元，較2月成長14.9%，是30個月新高；今年首季營收年增4.2%。展望今年第二季，耕興預估，隨著工作天數回復正常，加上首季遞延的訂單，第二季營運將優於首季。

宅經濟帶動 系微打入聯想供應鏈

遠距辦公、教學帶動筆電需求大增，BIOS韌體晶片系微（6231）接單再傳捷報，聯想最新推出5G筆電Yoga系列確定採用系微韌體解決方案與專業工程服務，順著疫情需求成功打入聯想供應鏈，法人預期，今（2020）年戴爾筆電韌體部分有機會放量，加上新切入聯想部分，今年筆電營收比重可望一舉突破60%以上。

工研院發表熱影像體溫偵測技術 同時可測12人

新冠肺炎疫情延燒，工研院助攻防疫，結合AI（人工智慧）等技術，研發出「熱影像體溫異常偵測技術」，今（9）日由院長劉文雄、副院長張培仁，以及工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳，發表新技術亮相。

宅經濟當道／創業家3月、首季營收創高

創業家（8477）今（9）日公告3月合併營收4.83億元，月增16.4%，年增30.2%，改寫單月同期新高；累計第一季合併營收12.82億元，年增12%，也創歷年同期新高。

受惠遠距工作／筆電出貨翻倍 緯創估Q2優於Q1

隨著中國大陸廠區復工上軌道，代工大廠緯創（3231）3月出貨也回歸正常水準，展望第二季，緯創預估，本季營運將優於首季，其中伺服器、筆電受惠遠距工作商機，都將出現雙位數季成長。

傲視金融資訊業 但三竹資訊...30年前是開銀樓的

乍看三竹資訊董事長邱宏哲，直覺是鄰家親切的大叔，嗅不到從事資訊業的「味道」。其實30多年前，邱宏哲經營的是全台知名的三竹銀樓，從電腦的門外漢，靠著自學開發B.B. Call報價系統。當年一頭埋入開發時，常常一坐就是16個小時...

鴻海攜美商量產呼吸器 關鍵在郭董的這通電話

美國醫療器材商美敦力（Medtronic）在美國時間6日宣布與鴻海集團合作製造呼吸器計畫，背後是鴻海創辦人郭台銘的牽線之下促成...

熱門新聞

無薪假最慘烈是這個行業 連金融保險也破蛋了！

群創網路中毒？被勒索病毒攻擊 但生產未受影響

被迫隔離檢疫 專家：考慮買個「三宅一生」

東貝董事長及發言人遭收押 擬開臨時董事會處理

新冠肺炎快篩獨步全球！林百里讓夕陽產業變生醫新星

科技部領軍 廣達集團攻肺炎快篩大突破

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。