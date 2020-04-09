美光發表QLC SSD 加速資料中心替換傳統硬碟

美光科技今（9）日發表Micron 5210 ION 企業級 SATA SSD 的新容量選擇與功能，進一步鞏固美光QLC量產技術領先地位；此款基於美光先進 QLC NAND 技術的全球首個QLC SSD，預料將迅速取代資料中心既有的傳統硬碟（HDD）。

美光表示，NAND 快閃記憶體實現了過去僅能透過 HDD 達到的高工作負載量處理效能，讓客戶得以在SQL與NoSQL資料庫、大數據分析、物件儲存與 vSAN 容量層級等各方面享受NAND記憶體所帶來的資料處理效益。

美光進一步指出，Micron 5210 迅速取代10K HDD （HDD轉速10,000 RPM），其隨機讀取、隨機寫入速度、循序資料傳輸量與最大的10K RPM HDD 相比，分別提高了175倍、30倍與2倍，整體節能效率更提高3倍，是款性價比極高的產品。

美光儲存業務事業部行銷副總裁 Roger Peene 表示，Micron 5210 SSD 自兩年前上市以來便獲得許多客戶青睞，顯見 QLC 技術在資料中心的角色日益重要。我們為推動客戶導入新興 QLC 資料中心，以享受到更快的速度、更低的延遲、更高的節能效率及更佳的經濟效益。