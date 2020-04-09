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預防性採購增加 三大矽晶圓廠營收呈月成長

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

國內三大矽晶圓廠環球晶（6488）、中美晶（5483）及合晶（6182）3月營收均繳出較上月成長，且增長幅度均超過一成的表現，市場法人表示，主要由於市場在擔憂日本封城之後，未來可能對矽晶圓產生的供給影響，因此出現預防性採購增加，帶動矽晶圓三大廠3月營收表現。

環球晶3月營收50.47億元，單月營收較上月增加18%，較去年同期減少10.93%，3月營收寫近6個月新高，主要由於醫療、遠端應用需求成長，加上2月時，大陸還未全面復工、基期較低，累計今年第一季營收為135.15 億元，季增0.1%，年減 13.32%。

中美晶3月營收56.69億元，較上月成長17%，較去年同期減少9.9%，其中，太陽能產品營收6.23億元，月增9.8%，年減0.5%。中美晶第一季營收152.78 億元，季增0.2%，年減12.7%。

合晶3月營收達6.26 億元，較2 月成長13.0%，較去年同期下滑16.1%，今年第一季營收17.33億元，則較去年第4季略增1.19%。

對於矽晶圓廠3月營收走高，市場法人表示，在全球新冠肺炎疫情擴大之下，對各國影響仍在擴大，而日本目前仍是全球最重要的矽晶圓供應來源，不過，日本疫情3月以後才出現擴大跡象，因此，市場也出現下游廠有預防採購增加的情況，因此帶動台廠三大矽晶圓廠3月營收表現。

此外，環球晶也表示，3月營收走高，主要和全球醫療相關零件需求明顯增加有關，再加上遠距通訊的需求大幅增加，帶動筆電、PC需求成長，且部分客戶甚至為求庫存穩定，避免突發性的供應鏈缺口，持續建立安全庫存，加上中國昆山廠逐步復工，推升3月營收，該公司並表示，目前海內外各廠均已近滿載生產，持續供應客戶強勁需求，第二季營運表現仍正面看待。

營收 矽晶圓 中美晶

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