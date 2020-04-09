快訊

清明連假沒去11個國家警報點 去過大賣場也被「隔離」上班

第二波援外行動啟動！ 外交部宣布將捐600萬片口罩

工研院「熱影像體溫異常偵測技術」為國人守護防疫戰線

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
工研院化科技力為防疫力，以線上記者會的方式發表「熱影像體溫異常偵測技術」，具備「AI人工智慧辨識」可在戶外針對大量人員進出的場所作體溫篩檢。圖左起：工研院副院長張培仁、院長劉文雄、智慧微系統科技中心執行長朱俊勳。圖／工研院提供
工研院化科技力為防疫力，以線上記者會的方式發表「熱影像體溫異常偵測技術」，具備「AI人工智慧辨識」可在戶外針對大量人員進出的場所作體溫篩檢。圖左起：工研院副院長張培仁、院長劉文雄、智慧微系統科技中心執行長朱俊勳。圖／工研院提供

工研院成功化科技力為防疫力，於今（9）日首度以線上記者會的方式發表「熱影像體溫異常偵測技術」，藉由非接觸式探測紅外線能量的方式，進行體溫的檢測，技術具備「AI人工智慧辨識」、「室內外皆宜」、「多人動態測量」與「易於快速布建」四大特點，目前已陸續導入臺北市及離島澎湖的部分中小學內，以創新科技守護防疫的關鍵第一線，落實體溫精準量測，防疫超前部署。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情延燒，個人體溫的量測成為非常重要的篩檢工作。工研院院長劉文雄表示，這是工研院第一次以視訊的方式舉辦記者會，透過線上互動在疫情期間將防疫科技訊息傳遞出去。

新冠肺炎疫情快速蔓延，工研院參與政府籌組的「口罩國家隊」，與工具機產業攜手為擴充臺灣口罩產能貢獻心力，推升臺灣成為全球第二大口罩生產國，捍衛國民健康，讓人民安心。

由於疫情對許多產業影響甚巨，工研院每周推出產業分析報告已超過20個產業，逐一解析疫情對各產業之影響，以滾動方式更新讓企業掌握最新情報，即早做因應，讓產業放心。

工研院更以科技實力做後盾，今日發表的「熱影像體溫異常偵測技術」，內建AI人臉辨識功能，可準確分辨受測對象是否體溫異常，非常適合應用在大量人員進出的場所進行體溫篩檢。未來工研院將持續運用跨領域優勢，發表更多防疫科技研發成果，用科技力守護國人健康，讓醫護人員揪甘心、民眾放寬心。

工研院副院長張培仁表示，根據世界衛生組織WHO二月底所公布的報告顯示，新型冠狀病毒肺炎的前十大患者症狀排行榜，有高達87.9%的人都曾出現發燒症狀，排名第一，因此在防疫或自我保護上，能在一開始就量測體溫，並且及時發現以及隔離發燒人員是非常關鍵的防疫作為。

張培仁指出，工研院的「熱影像體溫異常偵測技術」，除了辨識的精細度與準確性外，與坊間紅外線感測器主要的差異在於具備「AI人工智慧辨識」，可直接鎖定人臉進行額溫偵測，不必擔心貓狗、公車、汽機車亂入，更不用擔心拿著熱食、熱咖啡卻被機器偵測到溫度過高發出警訊的不準確狀況。

此外，我們以智慧化溫度補償技術，減少如光線、氣流或溼度等外在環境干擾，讓人員在戶外就可進行篩檢，「室內外皆宜」改進現有紅外線體溫感測儀大多須裝在室內的限制。工研院並導入「多人動態量測」的功能，可同時間透過臉部辨識量測鏡頭1-3公尺範圍內的所有民眾，讓量測期間人流快速通關，也可有效降低人力負擔。

為了更有效率的量測體溫，工研院採用價格較平實的感測晶片，搭配演算法校正每一顆成色顯像，結合物聯網還可連結手機控制後台，不必專業人員也能輕易操作，非常適合「快速布建」在校園或企業等大量應用需求。

工研院的「熱影像體溫異常偵測技術」，結合多項創新研發科技，工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳指出，包括可鎖定人臉辨識的「AI人工智慧」、結合快速捕捉照相功能之「紅外線體溫感測儀」、可穩定室內外溫差的「恆溫裝置控制技術」、可模擬出高品質感測之「校正成色影像的演算法」，與可連結個人手機與資訊後台之「物聯網IoT」等多項技術，此項技術主要是設置在大量人流進出的入口來使用，適用的場所包括校園、大型社區、企業警哨及大眾交通運輸等。

今年3月「熱影像體溫異常偵測技術」開始導入場域驗證，分別與經濟部與臺北市教育局合作，在臺北市兩所學校包括碧湖國小、中崙高中進行體溫量測，4月起也將擴大範圍與澎湖縣教育處合作，在學校中進行體溫量測的工作。未來更將加深布建的普遍性，與國內廠商合作進行量產開發的工作，普及化產業應用。

工研院「熱影像體溫異常偵測技術」具備「AI人工智慧辨識」，可直接鎖定人臉進行額溫偵測，不用擔心拿著熱食、熱咖啡卻被機器偵測到溫度過高，智慧化溫度補償技術，減少如光線、氣流或溼度等外在環境干擾，改進現有紅外線體溫感測儀大多須裝在室內的限制。圖／工研院提供
工研院「熱影像體溫異常偵測技術」具備「AI人工智慧辨識」，可直接鎖定人臉進行額溫偵測，不用擔心拿著熱食、熱咖啡卻被機器偵測到溫度過高，智慧化溫度補償技術，減少如光線、氣流或溼度等外在環境干擾，改進現有紅外線體溫感測儀大多須裝在室內的限制。圖／工研院提供

工研院 疫情

延伸閱讀

北市公有市場攤商要戴罩、民眾量額溫　自治會怨人力缺

戴口罩的抗疫日常，談談節省醫用防疫口罩的經驗

超模的居家防疫果然跟凡人不同 吉吉哈蒂德穿這樣打電動 網：根本在拍雜誌封面

防疫！身障證明快到期不用怕 台南可展延到10月底

相關新聞

蘋果悄拉貨 供應鏈漲聲再起

因封城影響，蘋果原定春季推出的平價新機因而遞延。近日終於出現好消息，表示SE2有機會趕在四月下旬亮相，利多消息也帶動蘋概股蓄勢待發。

傲視金融資訊業 但三竹資訊...30年前是開銀樓的

乍看三竹資訊董事長邱宏哲，直覺是鄰家親切的大叔，嗅不到從事資訊業的「味道」。其實30多年前，邱宏哲經營的是全台知名的三竹銀樓，從電腦的門外漢，靠著自學開發B.B. Call報價系統。當年一頭埋入開發時，常常一坐就是16個小時...

鴻海攜美商量產呼吸器 關鍵在郭董的這通電話

美國醫療器材商美敦力（Medtronic）在美國時間6日宣布與鴻海集團合作製造呼吸器計畫，背後是鴻海創辦人郭台銘的牽線之下促成...

遠傳強攻5G 與韓商簽MOU

遠傳電信加速5G布局，昨（8）日宣布與5G業者韓國電信 (KT)簽訂合作備忘錄(MOU)，展開包括5G、數位內容以及漫遊等業務的合作，遠傳並計劃5G推出首年用戶升級轉換率要拚20%。

科技廠大搶防疫設備商機

新冠肺炎疫情肆虐，全球對呼吸器、口罩需求強勁，國內科技大廠積極投入相關生產，其中，鴻海生產口罩之後，再跨入呼吸器製造；金寶也將於5月生產呼吸器與口罩兩大防疫產品；至於台灣口罩國家隊的設備則是採用研華的工業電腦，防疫硬體商機儼然成為科技業新顯學。

科技部領軍 廣達集團攻肺炎快篩大突破

科技部領軍，結合中鋼與廣達旗下光碟機大廠廣明等兩大集團資源，進軍新冠肺炎檢測領域有成，僅需採集一滴血，12分鐘就能完成篩檢，準確率達九成，是目前國內最快、最準的新冠肺炎快篩產品，預計5月取得歐盟認證，要橫掃歐洲市場。

三竹資訊董事邱宏哲 門外漢變電腦高手

三竹資訊董事長邱宏哲30多年前經營全台知名的三竹銀樓，從電腦的門外漢，靠著自學開發B.B. Call報價系統，當年埋入開發時，常常一坐就是16個小時，邱宏哲說：「我沒有比別人聰明，只好花上加倍的時間努力學。」

三竹5月上櫃 兩業務當紅

台灣行動看盤軟體龍頭三竹資訊董事長邱宏哲昨（8）日表示，三竹不僅在行動看盤軟體的市占高達九成，簡訊發送也在市場居冠，今年看好兩項業務成長，並已布局智慧電視看盤系統，目標是未來「家家戶戶都有營業員」。三竹已通過上櫃審核，預計5月掛牌。

遠距上班熱 伺服器、網通逆勢上揚

受到新冠肺炎疫情影響，各產業開始實行遠距會議或居家辦公，資策會昨指出，在疫情下有兩產業逆勢上揚，包含伺服器與網通產品，採遠距上班線上學習，網通基礎建設需求大增，且預估是長期的需求。

科技廠攻防疫設備 熟悉製造流程是優勢

防疫硬體商機蓬勃發展，台灣科技廠挾熟悉組裝與電子零組件製造流程的優勢，配合各國政府大力支持，生產呼吸器的的原料與設備問題迎刃而解。

廣明重啟「藍光鍊金術」 攻肺炎快篩報捷

柏勝開發出國人自行研發最快、最準的新冠肺炎快篩檢測，大股東廣明出錢出人、更透過光碟機本業的藍光技術支援，堪稱幕後最大推手。尤其藍光光碟機已陷入紅海市場，廣明將藍光技術重新「鍊金」，未來隨著柏勝在國際舞台發光發熱，廣明也將成為大贏家。

任天堂熱賣 台系鏈樂翻

任天堂主機Switch與周邊熱賣，台系供應鏈鴻海、鴻準、旺宏、原相、立積、瑞昱等受惠拉貨動能，為近月業績添柴火。

熱門新聞

振奮！林百里攜手中鋼 發表12分鐘新冠病毒快篩試劑

無薪假最慘烈是這個行業 連金融保險也破蛋了！

群創網路中毒？被勒索病毒攻擊 但生產未受影響

被迫隔離檢疫 專家：考慮買個「三宅一生」

東貝董事長及發言人遭收押 擬開臨時董事會處理

台灣、丹麥跨國合作 12分鐘測新冠肺炎準確率達9成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。