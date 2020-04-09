工研院「熱影像體溫異常偵測技術」為國人守護防疫戰線

工研院成功化科技力為防疫力，於今（9）日首度以線上記者會的方式發表「熱影像體溫異常偵測技術」，藉由非接觸式探測紅外線能量的方式，進行體溫的檢測，技術具備「AI人工智慧辨識」、「室內外皆宜」、「多人動態測量」與「易於快速布建」四大特點，目前已陸續導入臺北市及離島澎湖的部分中小學內，以創新科技守護防疫的關鍵第一線，落實體溫精準量測，防疫超前部署。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情延燒，個人體溫的量測成為非常重要的篩檢工作。工研院院長劉文雄表示，這是工研院第一次以視訊的方式舉辦記者會，透過線上互動在疫情期間將防疫科技訊息傳遞出去。

新冠肺炎疫情快速蔓延，工研院參與政府籌組的「口罩國家隊」，與工具機產業攜手為擴充臺灣口罩產能貢獻心力，推升臺灣成為全球第二大口罩生產國，捍衛國民健康，讓人民安心。

由於疫情對許多產業影響甚巨，工研院每周推出產業分析報告已超過20個產業，逐一解析疫情對各產業之影響，以滾動方式更新讓企業掌握最新情報，即早做因應，讓產業放心。

工研院更以科技實力做後盾，今日發表的「熱影像體溫異常偵測技術」，內建AI人臉辨識功能，可準確分辨受測對象是否體溫異常，非常適合應用在大量人員進出的場所進行體溫篩檢。未來工研院將持續運用跨領域優勢，發表更多防疫科技研發成果，用科技力守護國人健康，讓醫護人員揪甘心、民眾放寬心。

工研院副院長張培仁表示，根據世界衛生組織WHO二月底所公布的報告顯示，新型冠狀病毒肺炎的前十大患者症狀排行榜，有高達87.9%的人都曾出現發燒症狀，排名第一，因此在防疫或自我保護上，能在一開始就量測體溫，並且及時發現以及隔離發燒人員是非常關鍵的防疫作為。

張培仁指出，工研院的「熱影像體溫異常偵測技術」，除了辨識的精細度與準確性外，與坊間紅外線感測器主要的差異在於具備「AI人工智慧辨識」，可直接鎖定人臉進行額溫偵測，不必擔心貓狗、公車、汽機車亂入，更不用擔心拿著熱食、熱咖啡卻被機器偵測到溫度過高發出警訊的不準確狀況。

此外，我們以智慧化溫度補償技術，減少如光線、氣流或溼度等外在環境干擾，讓人員在戶外就可進行篩檢，「室內外皆宜」改進現有紅外線體溫感測儀大多須裝在室內的限制。工研院並導入「多人動態量測」的功能，可同時間透過臉部辨識量測鏡頭1-3公尺範圍內的所有民眾，讓量測期間人流快速通關，也可有效降低人力負擔。

為了更有效率的量測體溫，工研院採用價格較平實的感測晶片，搭配演算法校正每一顆成色顯像，結合物聯網還可連結手機控制後台，不必專業人員也能輕易操作，非常適合「快速布建」在校園或企業等大量應用需求。

工研院的「熱影像體溫異常偵測技術」，結合多項創新研發科技，工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳指出，包括可鎖定人臉辨識的「AI人工智慧」、結合快速捕捉照相功能之「紅外線體溫感測儀」、可穩定室內外溫差的「恆溫裝置控制技術」、可模擬出高品質感測之「校正成色影像的演算法」，與可連結個人手機與資訊後台之「物聯網IoT」等多項技術，此項技術主要是設置在大量人流進出的入口來使用，適用的場所包括校園、大型社區、企業警哨及大眾交通運輸等。