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在家上班牽動職場變化 這個行業工作數逆勢增加

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

隨著新冠肺炎疫情的蔓延，在家上班WFH（work from home）的企業也在增加中，104人力銀行總經理黃于純表示，觀察疫情期間近月來的工作數表現，以住宿餐飲、休閒旅遊、大眾傳播工作數減幅較大，月減一到兩成不等；但金融業受惠於電商金融支付暢旺，工作數不減反增11.3%。

大規模WFH改變企業營運模式和職場生態，黃于純觀察到三大改變，包括：企業徵才重新洗牌，後疫情時代，傳統面試也將轉為遠端面試；「企業數位化」強勢上路，不論什麼世代的上班族都需擁抱或被迫使用數位化或遠端工具，企業執行長CEO、資訊長CIO、資安長CISO是否具備提前部署的思維和應變能，攸關在家上班能否成功；公司與員工、主管與部屬之間，都進入「新信任關係」。

在家上班，減少出門，也減少店內消費，截至4月，104人力銀行線上工作數59.7萬個；黃于純表示，觀察疫情期間的短期近月表現，以疫情直接衝擊的住宿餐飲、休閒旅遊、大眾傳播工作數減幅較大，月減一到兩成不等。

但金融業受惠於電商金融支付暢旺，工作數不減反增11.3%，電子資訊/軟體/半導體、及醫療保健環境衛生的工作數相對抗跌，減幅在5%之內；防疫期間，愈來愈多徵才企業也將改用遠端視訊進行面試。

愈來愈多企業啟動大規模在家上班，啟動大量的數位化工具與機制，資安思維更加重要，如何確保遠端模式下，包括內外部會議與員工的工作狀態不洩露、不竊取公司機密，確保遠端上班機制不會成為資安防護的破口，又要能兼顧工作的效率，考驗執行長、資訊長、資安長的應變能力，也挑戰資安工程師的防駭能力。

黃于純引述《104職務白皮書》中「十大熱門職缺」，資安工程師的市場需求5年增幅達180%、排名第八，2019年平均每個月有910個工作機會。

在家上班並非新詞，但全球企業大規模且同步實施卻是空前；104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄觀察，保護隔離、優缺並列。優點是：減少員工傳染風險、節省員工交通時間、取消會議及外訪反而提高工作效率、節約公司水電負擔等；缺點是，資安風險升高、複雜案件的溝通難度升高、員工紀律受到考驗等。

他提出四大原則，有助企業順利推動在家上班，包括嚴防個人資料、公司機密外洩；通訊軟體、電話暢通；建立工作日誌；適度維護人際互動。

資安 疫情

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