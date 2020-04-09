群創網路中毒？被勒索病毒攻擊 但生產未受影響

面板大廠群創光電今（9）日清晨發現，部分網路系統服務異常，研判為勒索病毒利用OA 區老舊服務器作業系統的漏洞攻擊。群創向員工表示，未造成生產影響，將暫時隔離系統清查。

群創發言系統針對媒體詢問，未直接證實上述傳言，以正在開會為由，表示稍後回覆。

據了解，群創已向員工通告，今天淩晨2:00起，各生產基地陸續發現部分系統服務異常，經查核，確定為勒索病毒利用OA 區老舊服務器作業系統的漏洞攻擊。

群創告知員工，為避免對生産的影響，以及感染辦公區個人電腦及資訊設備，第一時間先進行了跨區域，辦公區，FAB 及機房的網路隔離，並同時著手進行病毒清除及復原工作，而造成應用系統服務或跨SITE通訊中斷。

由於防護及時，沒有造成生產的影響，主要系統均正常運作 （例SAP,MES,WMS,PLM,INIP 等等），待確認無資安風險後，會解除網路隔離。