群創網路中毒？被勒索病毒攻擊 但生產未受影響
面板大廠群創光電今（9）日清晨發現，部分網路系統服務異常，研判為勒索病毒利用OA 區老舊服務器作業系統的漏洞攻擊。群創向員工表示，未造成生產影響，將暫時隔離系統清查。
群創發言系統針對媒體詢問，未直接證實上述傳言，以正在開會為由，表示稍後回覆。
據了解，群創已向員工通告，今天淩晨2:00起，各生產基地陸續發現部分系統服務異常，經查核，確定為勒索病毒利用OA 區老舊服務器作業系統的漏洞攻擊。
群創告知員工，為避免對生産的影響，以及感染辦公區個人電腦及資訊設備，第一時間先進行了跨區域，辦公區，FAB 及機房的網路隔離，並同時著手進行病毒清除及復原工作，而造成應用系統服務或跨SITE通訊中斷。
由於防護及時，沒有造成生產的影響，主要系統均正常運作 （例SAP,MES,WMS,PLM,INIP 等等），待確認無資安風險後，會解除網路隔離。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言