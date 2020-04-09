系微協助聯想 開發全球首款5G筆記型電腦

系微擁有BIOS最先進韌體運算技術（UEFI）及提供系統管理軟體的領導品牌，今（9）日宣布聯想（Lenovo）新推出的Lenovo Yoga 5G產品，採用系微韌體解決方案與專業工程服務，此款超輕便筆記型個人電腦搭載高通Snapdragon 8cx 5G處理器及新版微軟Windows 10 Pro作業系統。

聯想運用系微平台設計、開發與整合的專業技能成功地將此款令人興奮，並基於新款ARM處理器的超輕便筆記型電腦產品推向市場。具體來說，系微協助聯想開發多項關鍵功能，包括完整的Setup Utility、POST過程中的快速鍵服務、多種Lenovo特定的硬體和BIOS功能、SMBIOS更新服務等。

Lenovo Yoga 5G為超輕便二合一裝置，搭配14吋1080P或4K觸摸式螢幕，並擁有長達24小時的電池續航力，以及配備Snapdragon X55 5G數據機晶片的快速連線與下載功能，可提供超靜音全天效能、生動的視覺娛樂效果與低延遲的高端手機遊戲性能。

系微總經理莊鈴文表示：「我們很榮幸能幫助聯想開發此款基於ARM處理器的超輕便個人電腦新機種。」他更進一步提及:「我們能成功參與此令人振奮的專案，也進一步證明系微可為客戶提供廣泛又可靠的解決方案與專業技術服務。」