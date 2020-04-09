資策會「機車安全警示系統」 獲頒愛迪生獎

資策會智慧系統研究所開發「智慧機車安全警示系統（Scooter2Infra Safety System）」榮獲有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎銅牌獎（2020 Edison Awards），與AirBus、HP、SoftBank等資訊、交通領域巨擘同獲青睞，這也是繼2019年獲得全球ICT卓越獎（WITSA Global ICT Excellence Award）後再度得到國際獎項的肯定。

根據統計，台灣機車普及率為67%，但密度為全球第一，因此有超過75%的交通事故車種及傷亡人數都來自機車，每年就有超過千人死於機車車禍。雖然道路設計能改善交通安全，但仍無法避免因駕駛失誤所造成的事故。

資策會投入機車安全警示系統研發，希望將以汽車為主的車聯網技術應用，進一步擴大延伸到機車族群，幫助機車駕駛能依前方路況提早反應，避免因車速過快，於彎道或交叉路口發生自摔或側撞意外，藉此改善駕駛行為，降低機車整體事故及傷亡比例，「智慧機車安全警示系統」是全球首創對機車族的安全應用系統，在國際間獲得許多評審青睞。

資策會系統所所長馮明惠表示，「智慧機車安全警示系統」能在全球眾多參賽應用中脫穎而出，最重要的因素來自於對「人」的關懷以及弱勢交通工具「機車」族群的重視。智慧交通AI科技專案計畫主持人暨資策會系統所副所長蒙以亨也提到，目前已與機車相關業者合作，預計在今年推出具人工智慧的進階型機車安全警示系統，可望為臺灣廣大的機車族帶來全方位的行車安全防護，並翻轉傳統機車市場，拓展車聯網商機。

除了機車騎士受惠，透過智慧型路側設備，機車安全警示系統可大量蒐集周邊機車的速率及行駛軌跡，結合其他感測器及LED警示牌等運作資料，了解各路口或路段的駕駛行為變化，再對衝突車流及肇事事件比較分析，評估機車安全警示系統對於設置路段及路口的安全改善程度，提供主管機關作為交通安全改善規劃的參考。

自2018年1月起，機車安全警示系統已在國立東華大學、國立高雄科技大學及佛光大學三所學校試行，超過8,600位師生機車加裝OBU，校區周邊超過50處易肇事路段及路口設置智慧型路側設備，這也是全球首創大規模服務運行之機車V2I解決方案。