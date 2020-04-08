英特爾再投入5000萬美元 支持疫情科技援助計畫

處理器大廠英特爾於8日宣布，承諾投入5000萬美元支持新冠肺炎（COVID-19）疫情科技援助計劃，以加速獲得醫護技術、加快科學研究速度、確保學生獲得線上學習機會等方式來對抗疫情。英特爾總部先前已公布過1000萬美元的捐助。

英特爾執行長史旺（Bob Swan）表示，全世界在對抗新冠肺炎的當下，面臨巨大挑戰。英特爾致力於加速取得可對抗當前全球流行病疫情的科技，並使這些新科技與科學發現，為未來的危機做好更完善的準備。英特爾希望透過分享專業知識、資源和技術，在充滿挑戰的時刻協助有利於挽救生命的工作。

英特爾指出，上述計畫中約有4000萬美元將用於資助英特爾COVID-19疫情因應和線上學習計畫，將提供經費、運用人工智慧、高效能運算和邊緣至雲端服務交付等技術，加速客戶和合作夥伴在診斷、治療和疫苗開發方面的進展。

透過前述計劃，英特爾將協助醫療和生命科學相關廠商，提升醫院用於診斷和治療COVID-19相關技術和解決方案的可用性，還將在健康和生命科學領域推動科技創新的經驗基礎上，支持建立產業聯盟，以加速全球因應COVID-19疫情和未來流行病的產能、能力和政策。

英特爾線上學習計劃將支持以教育為重點的非營利組織和英特爾業務合作夥伴，為無法利用科技的學子，提供設備和線上學習資源。該計畫將推動個人電腦捐贈、線上虛擬資源、在家學習指南和設備連網協助，會立即在全美國需求最大的地區開始啟動，並向全球擴展。

英特爾同時也撥出了1000萬美元的創新基金，以支持外部合作夥伴和員工主導的援助專案申請，滿足在地社區的關鍵需求。