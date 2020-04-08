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外資喊加碼 旺宏、國巨點火漲價鏈

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
資料來源：各外資券商
資料來源：各外資券商

三星財報旺，麥格理證券最新將旺宏評等從「減碼」跳升到「加碼」，加上大小摩雙雙對國巨重申買進，激勵旺宏今（8）日飆漲6%，國巨更強攻漲停，連帶推動記憶體、被動元件、矽晶圓三大漲價概念股同聲慶賀，躍居台股重返萬點大亮點。

旺宏今天受漲6.6%，以31.4元作收，國巨收329元，兩檔都突破年線，爆出14.7萬、3.6萬張大量。信昌電、奇力新、凱美、蜜望實、大毅、華新科、九豪、立隆電、禾伸堂、環球晶、中美晶、群聯、十銓、南亞科等全線翻漲。

旺宏3月營收接力美光、三星財報報喜，麥格理證券驚豔，產業分析師Jeffrey Ohlweiler表示，旺宏繼營收跳增，將公布的季報和上半年展望也有機會令市場振奮。預期旺宏第1季毛利率可達26%，第2季營收成長3%〜4%。

Jeffrey Ohlweiler指出，旺宏年初法說會，說法保守，一度讓投資人擔心。不過隨著企業營運提升，市場將吃下定心丸，麥格理預估，NOR報價可望因PC和電競記憶體出貨成長維持穩定，抵銷疫情逆風。

麥格理也上修旺宏今年營收增幅至10.5%，毛利率為30.1%，比先前預估的27.5%大增2.6個百分點，營益率則調高到11.9%；其對旺宏今、明年每股純益（EPS）預估為2.2元和2.4元。

摩根大通則表示，國巨公布3月營收跳增五成，反映2月被遞延的訂單如期調整，也推升第1季營收逆勢較去年第4季成長，比市場預期還好。

摩根大通說，進入第2季，國巨會有更順暢的產能，加上被動元件重鎮日本、菲律賓和馬來西亞嚴控疫情緊縮供給，穩定的漲價趨勢有望為國巨獲利進一步推升。除此，隨著第3季報價將在不久討論，國巨訂價權在握，可望支撐報價持穩。

摩根士丹利認為，國巨3月營收大好，顯示華新科並未因疫情之亂搶單，另一方面，業界還傳出一個好消息：國巨客戶為掌握料源，有意重啟長約，契約期上看一年，在第2季報價可能調漲下，無非是談長約的好時機；如消息為真，勢必如虎添翼。

國巨 旺宏 營收

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