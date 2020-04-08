英特爾投入5000萬美元 支持疫情科技援助計畫

美商晶片廠英特爾今天承諾在全球投入5000萬美元（約新台幣15億元）支持COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）疫情科技援助計畫。

英特爾總部先前已公布1000萬美元的捐助，今天宣布的計畫將對各地社區提供更多支持。

英特爾執行長史旺（Bob Swan）表示，全世界對抗新冠肺炎面臨巨大挑戰。英特爾致力於加速取得可對抗當前全球流行病疫情的科技，並透過這些新科技和科學發現，為未來的危機做好更完善的準備。

史旺說，英特爾希望透過分享專業知識、資源和技術，協助加快有助於挽救生命的工作，並提升取得全球關鍵服務的能力。

在英特爾這項計畫中，約有4000萬美元用於資助英特爾新冠肺炎疫情因應和線上學習計畫，將提供經費、運用人工智慧、高效能運算和邊緣至雲端服務交付等技術，加速客戶和合作夥伴在診斷、治療和疫苗開發方面的進展。英特爾也將協助醫療和生命科學相關廠商，提升醫院用於診斷和治療新冠肺炎相關技術和解決方案的可用性。

英特爾還將在健康和生命科學領域推動科技創新的經驗基礎上，支持建立產業聯盟，以加速全球因應新冠肺炎疫情和未來流行病的產能、能力和政策。

此外，英特爾線上學習計畫將支持以教育為重點的非營利組織和英特爾業務合作夥伴，為無法利用科技的學生提供設備和線上學習資源。這項計劃將推動個人電腦捐贈、線上虛擬資源、在家學習指南和設備連網協助，會立即在全美國需求最大的地區開始啟動，並向全球擴展。