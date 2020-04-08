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TBC系統台 搶先提供用戶升級看HBO GO

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

HBO GO線上影音服務將首次在台灣正式推出，TBC台灣寬頻通訊搶先在台推出相關服務，宣布用戶將搶先第一批能夠升級後，下載和串流播放多種影音節目。

包括《西方極樂園》（WESTWORLD）、《冰與火之歌：權力遊戲（GAME OF THRONES）》和《通靈少女（THE TEENAGE PSYCHIC）》等熱門影集。

TBC表示，用戶只要從手機應用程式商店下載HBO GO App，選擇HBO GO升級計劃並登入後，可無限制地透過網路觀賞和下載數千小時的熱門娛樂影音節目，包括最新的好萊塢首映電影、HBO和CINEMAX的獨家原創內容，以及亞洲原創影集和熱門兒童節目。

TBC表示，有線電視用戶優惠價每月只要99元或一年999元，TBC的豪華電影套餐、HBO套餐或豪樂組的數位用戶，可再享特惠價，一年只要799元。

TBC旗下系統台的用戶，透過TBC官網可線上訂閱，或者可到各門市或撥24小時服務專線洽詢。

HBO 電影 兒童節

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