中視財務太差 NCC要求改善

無線電視頻道中視電視台因為財務狀況太差，被國家通訊傳播委員會（NCC）要求改善。NCC表示，中視已經虧損超過半個資本額，又被打入全額交割股，擔心股東權益受損。中視也承諾將在明、後年啟動減資等改善財務計畫。

NCC表示，中視在民國105年換照時，財務狀況差，當時大股東神旺投資減資再增資，但因為原股東不願意等比例參與增資，旺旺集團因此吃下所有股權，一度持有股權過半，在NCC要求下釋出股權，目前持股壓低在49%左右。

根據股市公開觀測站的資料，中視從2013年以來每年都虧損，去年累積負債總額達新台幣32.5億元，去年每股稅後虧損0.94元，雖比前幾年稍微收斂，但淨值太低，今年4月7日被變更交易為分盤集合競價方式，約每30分鐘以人工撮合1次。

根據相關規定，有價證券經列為變更交易方法三個月內無法補正或改善者，可被處以停止買賣，停止買賣六個月內無法補正或改善者，可能被終止上市。

去年中視接受每三年一次的評鑑，但中視去年全年虧損，去年第4季淨值跌破3元。

NCC今（8）日審查中視提出的評鑑補件資料，擔心將來淨值更差、股票下市讓股東血本無歸，要求改善資本結構。

NCC轉述，總經理胡雪珠表示計畫在明、後年啟動相關改善計畫；NCC也要求中視必須在股東會前，提供持股30萬股以上股東名單，檢視大股東是否有過半的狀況，以及主要股東名單。