訊連科技FaceMe AI臉部辨識引擎 獲警政署採用

訊連科技（5203）今（8）日宣布，旗下「FaceMe AI臉部辨識引擎」獲警政署採用，協助警政單位打造警政系統與公共安全相關應用。

除臉部辨識技術外，訊連科技亦提供AI車牌辨識解決方案，可協助警政單位、公部門及系統整合商，於解決方案中導入可應付更多天候條件、多角度的車牌辨識應用。

訊連董事長黃肇雄表示，臉部辨識技術近期已受許多先進國家採用，整合至智慧公共安全系統中。國人熟知的臉部辨識通關系統，即是臉部辨識的極佳範例。

近年來，也有越來越多的警政應用導入臉部辨識AI技術，提升員警執勤效率。很榮幸訊連開發的臉部辨識技術可獲警政署採用，協助打造更快速、精確的公共安全系統，並提升第一線警政人員的執勤效率。

FaceMe AI臉部辨識引擎可支援邊緣裝置及伺服器等多種建置環境，以警政應用來說，巡邏員警可透過手機或隨身攝影機等邊緣裝置，對需協助之民眾進行臉部之特徵值偵測，回傳至伺服器與資料庫進行比對，協助巡邏員警確認民眾身分，以提供公共安全或協助民眾之相關應用。FaceMe 可提供低於0.003毫秒、高達99.70%之辨識率，於警政應用中，可用於身分辨識或協尋失蹤或迷路人口等相關應用。

除了臉部辨識技術之外，訊連科技推出的「AI車牌辨識」解決方案可整合於警方巡邏車之行車紀錄器，快速掃描並辨識行車紀錄器影片中的車牌號碼，並與資料庫的犯罪或失竊紀錄的車牌進行比對，立即將結果顯示於巡邏隊之監控螢幕上。

訊連科技針對台灣車牌進行實際測試和系統優化，即使在下雨天或夜間視線較差的情況下，仍能維持99.70%之高辨識率，可協助巡邏警方高效辦案。

訊連科技FaceMe AI臉部辨識引擎，擁有高達99.70%的辨識率，在全球知名NIST臉部辨識競賽中，名列全球最精準且最快速的刷臉技術之一，也是台灣於該項臉部辨識競賽中表現最佳之廠商。

訊連「AI車牌辨識」則是針對台灣車牌進行優化，兼具實務可行且於視訊不良時仍具高辨識率之特點。