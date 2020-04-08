迎5G商機 遠傳與韓國電信KT進行5G、數位內容策略合作

遠傳電信宣布，為加速5G佈局，與5G服務領導業者韓國電信（KT）簽訂合作備忘錄（MOU），雙方將展開包括5G、數位內容以及漫遊等業務的合作，共同加速5G發展，同時導入韓國優質的影音數位內容，提供台灣消費者有感的5G生活。

為兼顧防疫需求，遠傳與韓國電信（KT）也首次透過VR（虛擬實境）的方式線上完成簽約，雙方分別由位在台北的遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋，以及人在南韓首爾的韓國電信資深副總經理PARK Hyun-jin為代表，為雙方的5G合作揭開序幕，也為VR應用再添實績。

遠傳電信在5G競標的過程中，取得3.5GHz及28GHz頻段各80MHz及400MHz後，積極展開5G建設，衝刺5G商轉服務。

尹德洋表示，南韓是全球最早啟動5G商轉的國家，5G用戶數居世界之冠，韓國電信（KT）為南韓的電信領導品牌，在5G領域擁有豐富的實戰經驗，且在健全5G應用環境上著力甚深，遠傳希望開啟5G的多元合作後，力拚用戶首年升級轉換率上看20%。」

韓國電信（KT）是在2018年平昌冬季奧運會上推出全球第一個5G服務的業者，也自2019年4月起開始5G商轉，是新世代行動通訊服務的佼佼者。

不僅如此，KT集團自2017年起已製作了60多種原創節目，也包括了4K直播節目，不斷提供用戶驚艷的行動影音體驗。

此次雙方討論的合作範疇也包括在遠傳friDay影音導入KT所擅長的5G數位內容，遠傳將持續提供用戶多元的行動影音，豐富用戶的行動生活。