疫情衝擊全球消費性電子產品 資策會：超前布署這商機

新冠肺炎疫情蔓延，對全球經濟與台灣產業造成衝擊，也衍生出新商機，資策會產業情報研究所（MIC）表示，疫情若能在第2季受到控制，下半年市場將逐漸回溫，預期全球筆電、桌電與智慧手機出貨下滑一至二成，但網通、伺服器出貨則是逆勢成長；副所長洪春暉指出，非接觸商機後勢看漲，建議廠商「超前布署」具市場潛力的新興非接觸式科技與應用。

資策會產業情報研究所（MIC）提出2020年ICT產業影響與潛力新商機，副所長洪春暉指出，疫情帶動遠距上班與遠距教學，改變人類既有生活與工作模式，相關產品將成為長期商機，即便疫情消失，非接觸商機後勢仍看漲。

針對ICT產業整體影響，資策會MIC表示，中國大陸逐步復工有利於供應鏈的部分緩解，但歐美疫情擴大導致整體終端市場需求下滑，下半年訂單仍不容樂觀，可預期將出現消費性電子新產品延後上市的狀況。生產端部分，須持續關注國際物流與人流隱憂，隨著各國實施不等程度的封鎖與管制，是否造成半導體或資訊產業零組件供貨與交期延長，仍需持續關注。

洪春暉表示，2020年ICT產業供應鏈與市場的不確定性，使產業短期內仍面臨高度系統性風險，建議廠商善用ICT科技，進行更彈性的全球供應鏈布局，才能因應未來無論是傳染病、區域政治或其他因素而經常面臨的系統性風險。

資策會MIC表示，非接觸商機是全球疫情中的產業新契機，隨著各國控制人流以抑制疫情擴散，遠距上班、遠距教學甚至休閒娛樂已成為趨勢，除有機會增進筆電採購需求，最重要的是帶動企業與個人連網需求大增，在在凸顯高速寬頻與5G發展重要性。

洪春暉指出，未來可預期網通基礎建設與產品需求將持續增加。另外，防疫過程中出現的三大類別「人工智慧」、「物聯網」、「生物醫學」中的各種新興科技應用，將為產業帶來新發展機會。