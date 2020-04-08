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宅商機當道 PChome攜手北美館打造直播展間

中央社 / 台北8日電

疫情催生宅經濟與宅藝術商機，電商業者網路家庭下通路PChome 24h購物今天宣布，與台北市立美術館合作直播「江賢二：回顧展」，成為首次舉辦直播展間的合作夥伴。

網家表示，PChome 24h購物積極整合線上資源，連結線下活動，由台灣當代藝術大師江賢二親自帶領消費者，欣賞橫跨55年、超過200件作品的創作歷程，藉由另類的參觀形式，體驗線上看展的樂趣。

江賢二1942年生於台中，於1965年自國立台灣師範大學藝術系畢業，1967年旅居巴黎，1968年搬至紐約，於1997年返台定居。他曾在多處舉辦個展，例如紐約Lamagna畫廊、紐約O. K.哈里斯畫廊、台北誠品畫廊、台東美術館等，除了繪畫上的成就之外，也嘗試製作雕塑作品。

美術館 PChome

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