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搶攻宅經濟 技嘉攜手展碁推筆電租賃方案

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
居家防疫企業必備，技嘉攜手展碁國際推出筆電租賃方案。 圖／技嘉提供
居家防疫企業必備，技嘉攜手展碁國際推出筆電租賃方案。 圖／技嘉提供

新型冠狀病毒全球肆虐，國外不少城市或區域已宣布封閉或隔離政策，在台灣各企業已開始實行在家上班防疫以避免員工感染，突如其來的龐大硬體需求，為企業帶來雪上加霜的財務負擔，開源節流的同時也要顧及生財工具的效能及穩定性，看好「宅經濟」商機，技嘉（2376）攜手通路代理商展碁國際提供解決方案，推出筆電租賃方案。

該方案皆為全新筆電，租賃最短期間為1年，以租賃代替購買，用於在家或遠距上班，預防員工之間可能發生的接觸傳染，更協助企業節省成本，因應短期員工在家上班需求。

新型冠狀病毒肆虐，防疫在家工作如何維持好效率、在家能隨時上工不受限。技嘉移動產品事業群副總經理陳俊丞指出，在家工作除了效能與畫質，家中網路連線死角問題、是否多接口滿足螢幕等不同裝置、能不能便於在家中各個角落使用，以及超長電量，都是需考慮的問題。

技嘉旗下 AERO 與 AORUS 全系列筆電都將這些問題考慮進去，針對家中格局造成的無線網路訊號覆蓋率以及通訊品質，技嘉結合 Killer Wireless xTend 技術，將筆電化身為無線網路延伸器，延伸有線網路和無線網路，擴展無線網路覆蓋範圍達 90 平方公尺，告別家中網路死角。

而全系列高達九個外接接口，Display、HDMI、Thunderbolt 等影音傳輸接口一應俱全，想要外接家中大螢幕毋須再想辦法外購一堆轉接頭。AERO系列還有業界兩倍 94Wh大容量電池，在高效使用情況下，也能維持 8~9 小時以上電量。全系列則搭最新發表Intel第10代處理器及NVIDIA GeForce系列獨顯，讓員工在家工作游刃有餘。

筆電 技嘉 在家工作

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