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轉診更嚴謹…指揮中心發通函 要求醫確認民眾手機、地址

罷免訴訟攻防 韓陣營、罷韓團體互控「搏歹筊」

全球非接觸商機逐步成形 ICT廠商要超前部署

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

資策會MIC今（8）日表示，非接觸商機是全球疫情中的產業新契機，隨著各國控制人流以抑制疫情擴散，遠距上班、遠距教學甚至休閒娛樂已成為趨勢，除有機會增進筆電採購需求，最重要的是帶動企業與個人連網需求大增，在在凸顯高速寬頻與5G發展重要性，MIC副所長洪春暉指出，未來可預期網通基礎建設與產品需求將持續增加。

另外，防疫過程中出現的三大類別「人工智慧」、「物聯網」、「生物醫學」中的各種新興科技應用，將為產業帶來新發展機會。

洪春暉指出，疫情帶動遠距上班與遠距教學，改變了人類既有生活與工作模式，相關產品將成為長期商機，即便疫情消失，非接觸商機後勢仍看漲，建議廠商「超前部署」具市場潛力的新興非接觸式科技與應用。

資策會

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