鴻海攜手醫材公司 將在美國威州廠生產呼吸器

新冠肺炎疫情肆虐，美國成為全球確診病例最多的國家，為此，美國總統川普近日加大抗疫力度，引用法規並號召美國製造業投入生產口罩、呼吸器等醫療用品，鴻海集團攜手醫療器材公司Medtronic 共同投入呼吸器研發，鴻海指出，希望加快量產時程，及早投入防疫行列。

鴻海團隊證實，正與美商醫療器材公司Medtronic共同合作研發呼吸器，目前雙方醫療、技術人員已緊密合作，希望加快量產時程，及早投入防疫行列。

鴻海表示，特別感謝集團創辦人郭台銘先生，牽線促成這項合作，讓Medtronic與集團能攜手，並在此合作案中無私貢獻許多過往在醫療健康志業上努力的成果。

據Medtronic 規劃，雙方共同投入研發的呼吸器將在鴻海威州廠生產；對於產能及生產時程，目前仍未有明確細節。

鴻海威州廠在2017年7月由集團創辦人郭台銘與共和黨籍威州州長華克（Scott Walker）簽訂合作備忘錄，原先規劃將投資百億美元建置10.5代LCD面板廠，並創造1.3萬個就業機會。惟隨著情勢變化，目前規劃已由10.5代LCD面板廠轉為第6代LCD面板廠。

川普近期引用國防生產法（Defense Production Act）令企業協助生產， 包含美國各大車廠福特、通用，電動車大廠特斯拉（Tesla）及消費電子代工大廠偉創力（Flextronics）等也投入呼吸器生產。