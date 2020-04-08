婦女節、宅商機助攻 松果購物3月營收、交易額飆新高

松果購物（6740）今（8）日公告3月交易額（GMV）達2.37億元，累計今年第1季交易額達6.42億元；3月營收為4,225萬，年增152%；累計第1季營收1.05億元，年增96.62%；營收及交易額，雙雙寫下歷年新高。

松果表示，3月銷售動能佳，整體訂單量增加，主要得利於「38女王節」及「居家宅商機」，帶動業績再締新猷。

松果3月陸續推出38女王節及宅生活多元促銷活動，刺激消費發展，各品類商品消費力道強勁，除了防疫熱銷商品較去年同期顯著的成長，民生用品﹑家居商品銷量年增高達兩倍。

疫情衝擊之下，消費者出門意願大幅減少，也拉抬3C娛樂商品品類銷售成長近40%，尤以任天堂switch主機及熱門遊戲組合商品熱銷，配合站上優惠折扣，電玩類整體銷量亦較去年同期表現亮眼，同步帶動3月營收創下歷年新高紀錄。

松果董事長郭家齊表示，在疫情衝擊下，宅居經濟消費位移，消費者網購的頻率大幅增加，催生消費者的消費行為版塊轉移，公司除了扮演監督者角色，以確保出貨及服務品質之外，4月更祭出「中小企業單店百萬補助計畫」，首創上架商品領補助，期盼攜手中小企業一同力抗疫情。

展望4月，松果將以多元化回饋、免運策略、評價口碑三大策略主軸搶市，持續備戰母親節活動與3C檔期促購方案，預計將掀起高頻次的購買潮，為迎戰第2季業績續添柴火。