夏普專利訴訟戰火延燒 要求在台禁售OPPO手機

鴻海集團旗下日商夏普（Sharp）與OPPO專利戰火越演越烈，繼在德、日兩地法院分別提起專利侵權案後，夏普升級打擊範圍，在台灣對OPPO之手機進口商向台灣智慧財產法院提起專利侵權訴訟，要求在台禁售OPPO手機。

夏普於今年年4月1日對OPPO之手機進口商向台灣智慧財產法院提起專利侵權訴訟。夏普表示，於台灣銷售之OPPO智慧手機侵犯其一件台灣專利，而該專利與LTE無線通訊技術相關。

目前，夏普於全球50多國（或地區）取得6,000多件無線通訊技術標準專利。

夏普先前聲明，已經於3月6日在德國慕尼黑法院及曼海姆區法院對OPPO提起專利侵權損害訴訟。同時，夏普也於3月6日及9日在東京地方法院對日本OPPO公司提起專利侵權案。

夏普表示，OPPO及OPPO日本公司侵犯其智慧手機中實現的幾項4G LTE專利，夏普將其專利組合視為其業務發展的主要資源，夏普將採取必要行動保護知識產權。

今年1月下旬，夏普已在東京地方法院對日本OPPO公司提起專利侵權訴訟，控訴OPPO侵犯其一項涉及智慧型手機通訊技術的無線區域網路專利，並要求法院對日本OPPO提出臨時禁制令，禁止日本OPPO銷售涉侵權等5款智慧手機。