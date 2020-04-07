毫米波規模商用仰賴蘋果秋季新機 售價可能再創新高

隨著今年蘋果（Apple）秋季新品有望推出支援5G毫米波（millimeter Wave；mmWave）手機，日、韓兩國也將開台毫米波服務，都為毫米波規模商用發展注入強心針；但新冠肺炎疫情衝擊供應鏈，重創全球經濟與消費信心，在5G體驗尚未有感、毫米波手機定價還很難親民的情況下，毫米波手機普及時程恐再推延。

截至今年3月，市面上5G手機近30款，但僅三星電子和LG電子因應美國電信商Verizon需求，共推出5款毫米波機種，且都採用高通方案，顯示關鍵零組件並無太多選擇。

DIGITIMES Research分析師黃雅芝指出，5款毫米波手機起售價最低為1,000美元，成本增加的原因之一來自毫米波天線模組。

毫米波因波長短且訊號易損耗，因此採用波束成型（beamforming）技術來增強訊號的方向性和強度，大幅增添設計難度。

再者，為減少訊號於天線和射頻前端間傳輸的損耗，採用天線封裝（Antenna in Package；AiP）技術，將天線及射頻前端元件整合成單一模組，且若欲進一步縮小模組體積，則須採用扇出型晶圓級封裝（Fan-Out Wafer Level Packaging；FOWLP），層層疊加的成本使手機業者為單一毫米波模組付出可達20美元。

為避免因手部握姿或其他障礙物阻斷毫米波模組收訊，1支毫米波手機須配備至少3個毫米波模組，致使成本增達60美元甚至更高，再加上周邊零組件與線路等搭配，及通路與手機商保留的利潤空間，都墊高毫米波手機售價，因此短期而言，支援毫米波的5G手機尚難邁入平價化。