宅商機大爆發 富邦媒「週期購」 銷售估增3倍

富邦媒（8454）旗下通路momo購物網去年推出「週期購」服務，以不用扛貨、不漏補貨、省時免排隊訴求為核心概念，服務上線至今繳出月均訂單約2,000筆成績。今年初以來，宅商機大爆發，富邦媒趁勝追擊，展開「週期購精耕計畫」，預估可創下較服務上線初期銷售成長3倍的佳績。

momo購物網表示，根據周期購歷史消費行為調查發現，其中以居家日用、保養洗沐、飲食生鮮、保健食品類商品最受歡迎。週期購至今推行約三季，為迎合現代人生活繁忙的消費模式，服務主打消費者選購指定商品時，依不同天數選擇配送週期，即可輕鬆、自助補給基本日常所需。

從服務上線至今的消費大數據觀察，使用客群聚焦在女性、30-54歲間，其選購商品的特性在於有長期需求、定期補貨、體積較大、份量沉重之上，配送周期則多以「月」為單位，顯示周期購服務有助於協助粉領族解決採買重擔，同時滿足定期補貨的需求。

富邦媒表示，從周期購熱銷品類也觀察出消費者有其偏好的選購屬性，如居家日用類即潛藏兩大商機，其一來自日用耗品，如幫寶適尿布、朵舒衛生紙、Ariel洗衣精等；以及由寵物飼養帶動的相關買氣，凡舉貓砂、狗餐盒等，而高市佔品牌、經典熱銷品則為消費者偏愛的選擇。

食品類則顯示出兩大購買趨勢，其一為需定期補貨的日常飲食要角米與水，人氣商品如三好米關山特級米、台鹽海洋鹼性離子水等；其二則為免出門生鮮直送的蔬果箱、雞蛋盒等，讓消費者在家就有新鮮食材、滿足健康需求。另，保健食品講究定期與不間斷地補充，周期購服務可解決忘記補貨的窘境。