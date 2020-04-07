快訊

暖！義籍神父求救 台灣2萬人報恩…6天捐1.2億

從中國第一到民族之恥？「瑞幸咖啡」的跨國詐財啟示錄

宅商機大爆發 富邦媒「週期購」 銷售估增3倍

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

富邦媒（8454）旗下通路momo購物網去年推出「週期購」服務，以不用扛貨、不漏補貨、省時免排隊訴求為核心概念，服務上線至今繳出月均訂單約2,000筆成績。今年初以來，宅商機大爆發，富邦媒趁勝追擊，展開「週期購精耕計畫」，預估可創下較服務上線初期銷售成長3倍的佳績。

momo購物網表示，根據周期購歷史消費行為調查發現，其中以居家日用、保養洗沐、飲食生鮮、保健食品類商品最受歡迎。週期購至今推行約三季，為迎合現代人生活繁忙的消費模式，服務主打消費者選購指定商品時，依不同天數選擇配送週期，即可輕鬆、自助補給基本日常所需。

從服務上線至今的消費大數據觀察，使用客群聚焦在女性、30-54歲間，其選購商品的特性在於有長期需求、定期補貨、體積較大、份量沉重之上，配送周期則多以「月」為單位，顯示周期購服務有助於協助粉領族解決採買重擔，同時滿足定期補貨的需求。

富邦媒表示，從周期購熱銷品類也觀察出消費者有其偏好的選購屬性，如居家日用類即潛藏兩大商機，其一來自日用耗品，如幫寶適尿布、朵舒衛生紙、Ariel洗衣精等；以及由寵物飼養帶動的相關買氣，凡舉貓砂、狗餐盒等，而高市佔品牌、經典熱銷品則為消費者偏愛的選擇。

食品類則顯示出兩大購買趨勢，其一為需定期補貨的日常飲食要角米與水，人氣商品如三好米關山特級米、台鹽海洋鹼性離子水等；其二則為免出門生鮮直送的蔬果箱、雞蛋盒等，讓消費者在家就有新鮮食材、滿足健康需求。另，保健食品講究定期與不間斷地補充，周期購服務可解決忘記補貨的窘境。

富邦媒 購物網

延伸閱讀

保健食品需求倍增 中天3月營收1.53億元、年增26.91％

數位消費概念／中華電、富邦媒 買盤挺

數位消費概念／網家 出貨狂飆

去年EPS／富邦媒9.95元 派息8.5元

相關新聞

鴻海搶攻Apple Watch 外資目標價升到90元

美系外資今天表示，代工廠鴻海有望從2020年底開始成為第6代Apple Watch的主要供應商，目標價升到90元，維持買...

宅商機大爆發 富邦媒「週期購」 銷售估增3倍

富邦媒（8454）旗下通路momo購物網去年推出「週期購」服務，以不用扛貨、不漏補貨、省時免排隊訴求為核心概念，服務上線...

台積擴產 將再發債216億元

台積電繼3月發行240億元無擔保普通公司債之後，昨（6）日公告計劃再發行216億元無擔保普通公司債，將用以新建與擴建廠房，以及增加汙染防治設備，衝刺先進製程之餘，同時善盡環保企業社會責任。

SIA：半導體疫情衝擊恐加劇

新冠肺炎疫情衝擊半導體銷售，半導體產業協會（SIA）最新統計指出，今年2月全球半導體銷售額較1月減少2.4%，尤其中國大陸受創較深，月減7.5%。SIA總裁兼執行長John Neuffer示警，目前的銷售數字尚無法反映病毒大流行對全球市場的影響。

台積電研發副總黃漢森 轉任首席科學家

台積電技術研究副總經理黃漢森因學校借調合約期滿，本月轉任特聘顧問，擔任台積電首席科學家，是台積電今年以來，第一樁高層人事異動案。

MLCC廠利多 短單變長單

新冠肺炎疫情擴大，日本最快今天宣布東京等七個經濟重鎮進入緊急狀態。由於全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）指標廠村田、太陽誘電、TDK都是日商，日本進入緊急狀態，不利這些日商出貨，加上村田員工染疫大停工，MLCC供給更緊，客戶急找國巨等台廠簽長約綁料。

應用需求大增 國巨、華新科營運進補

新冠肺炎疫情全球肆虐，呼吸器等醫療設備需求爆發，供應鏈表示，被動元件是所有電子產品中不可或缺的關鍵零組件，隨著疫情帶動呼吸器與遠端應用需求大增，被動元件用量隨之激增，國巨、華新科都將受惠，為營運挹注動能。

鴻海3月營收大躍進 跳增六成

鴻海昨（6）日公布3月合併營收為3,476.54億元，月增近六成，符合市場預期，受新冠肺炎疫情影響生產，年減7.7%。外界解讀，鴻海3月營收大幅成長，反映中國大陸工廠復工率快速拉高，加上非蘋新機及遊戲機拉貨動能強勁，同步推升營收。

Zoom爆資安漏洞 中華電停售

新冠肺炎疫情延燒，全球許多企業採取遠距工作的配套措施。近期遠距視訊會議軟體Zoom出現有資安漏洞，中華電信表示，已在3月30日請Zoom產品代理商摩百數位公司提出說明，疑慮未釐清前，立即停售Zoom產品，並對資安有疑慮客戶協助移轉至其他遠端視訊服務。

安侯：慎選遠端會議工具

企業採取視訊會議防疫，可能暗藏資安危機，安侯企管公司執行副總經理謝昀澤昨（6）日提醒，遠端會議軟體Zoom出現系統漏洞，外洩使用者帳密、隱私，甚至部分加密金鑰可能已傳至大陸，企業須慎選遠端會議工具。

呼吸器需求爆發 被動元件看好

新冠肺炎疫情蔓延全球，讓呼吸器和醫療設備需求爆發，供應鏈表示，被動元件是所有電子產品中不可或缺的關鍵零組件，在此疫情之下，也帶動被動元件的用量增長，法人看好國巨和華新科將受惠於此，替營運挹注動能。

連假過後 科技廠防群聚感染

清明連假結束，為避免群聚感染風險，鴻海、宏達電等科技大廠均要求曾到訪中央疫情管制中心列出的11個警示景點的員工，昨（6）日起在家上班自主健康管理七天，和碩則大方讓全員昨天多放一天假。

熱門新聞

酷碰券用好花滿賺1.5萬 消費效益估衝千億

競爭激烈！外送平台「戶戶送」宣布退出台灣市場

紓困政策不食人間煙火？ 執政黨美女立委怒了

內需垮了？不敵疫情 EASY SHOP一口氣關20店

廝殺激烈 英國餐飲外送業者「戶戶送」退出台灣

台積電擬發債216億元 新建擴建廠房設備

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。