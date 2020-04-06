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台灣國家隊：未竟的「台灣奇蹟」，於瘟疫中再現

櫃買領先站回月線 記憶體、被動元件股成焦點

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導
股價強勢富櫃50成分股
股價強勢富櫃50成分股

台股今（6）日震盪收高，櫃買指數更拉出連四紅走勢，領先集中市場突破月線反壓，富櫃50成分股中的高價IC設計、記憶體矽晶圓等族群點火收高扮演重要關鍵，凸顯本波跌深後內資積極作多態度。

受到新冠肺炎疫情延燒、油價重挫等因素衝擊，台股集中市場3月急殺逾3,000點，一度跌破10年線，以內資、中小型股為主的櫃買市場，在法人停損、融資斷頭賣壓湧現下，自高點145.23點下跌最多達29.5%，跌勢更加猛烈。

隨賣壓宣洩暫告段落，櫃買指數順勢展開反彈行情，統計自3月20日來，10個交易日有八日收紅，並領先加權指數克服月線反壓，投信在期間有六日呈現買超，扮演點火作多角色，至於外資也有五日逢低補貨。

昨日富櫃50成分股普遍收紅，以前20大漲幅排行來看，威剛、原相、橘子、鈊象、新普、神盾、雙鴻、穩懋等都上揚逾6%，集中於記憶體、高價IC設計、線上遊戲，以及矽晶圓等族群，主要反映3月營收回升表現。

受惠於新冠肺炎疫情帶動伺服器、網通、筆電等相關產品需求殷切，包括Nor／Nand Fiash、DRAM合約價同步調高，威剛、十銓等模組廠同步攻上漲停；原相、信驊、群聯、聯亞等高價IC設計股，也因法人籌碼相對穩定，股價強勢演出。

本國大型投顧認為，昨日與美股連動性較高的台股電子股指數、櫃買指數收盤均突破月線壓力，顯示內資法人偏多態度最為積極，預期近日美股站穩月線後，可望帶動集中市場突破月線，並進一步挑戰3月27日高點9,954點，以及10,000點，反彈走勢可望延續。

櫃買指數 矽晶圓 台股 記憶體

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