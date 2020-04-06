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疫情干擾 電視面板4月報價走跌 雙虎營運有壓

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導

新冠肺炎疫情干擾，東奧延期、再加上歐美疫情蔓延，全球面板需求急凍， 導致電視面板4月報價走跌，對面板雙虎友達、群創本季營運有壓，欲拚轉虧為盈恐得再等等。

根據集邦科技今（6）日公告的4月初面板報價顯示，因為疫情導致企業及學校啟動遠距上班、及線上教學等需求激增，帶動筆記型電腦及監視品的需求大增，所以這二類面板報價均持平。然而，電視面板報價僅43吋持平為73美元；較小尺寸的32吋均價37美元，跌幅2.6%；55吋大尺寸面板報價111美元，跌幅0.9%。

隨著疫情在歐洲、美洲大流行，俄羅斯政府宣布緊急命令以減緩疫情的傳播，使得南韓三星和樂金也關閉在俄羅斯的工廠，作為預 防措施。樂金在巴西馬瑙斯的電視和空調工廠，到 4 月初關閉生產。自 3 月下旬以來，三星先後關閉斯洛伐克，波蘭和匈牙利的電視和家用電器生產工廠。

光電協進會產業分析師林政賢指出，韓國兩大面板廠因應疫情與電視市場競 爭，今年紛紛調整策略與佈局，三星顯示器（SDI）已決定今年停止生產LCD面板，並將重點轉移到量子點顯示面板上，此舉動主要是透過技術戰略 獲得更多市場優勢，並阻止 LCD 獲利不斷下降的情況。

儘管今年3月電視面板報價因中國短暫停工，一度造成供應鏈中斷料源不足而小幅調整，但在中國努力復工後，供應鏈廠商的產能大多恢復到九成以上，也就是疫情爆發前的正常水位。原本1、2月遞延的訂單，以及品牌客戶年初建立／回補庫存訂單，3月陸續恢復出貨，可望推升3月營收走高。

晶電視是面板產業的最大應用市場，占全球液晶面板產能去化比重高達五成。但在防疫考量下，職業聯賽、大型展覽等紛紛取消或暫停舉辦，東京奧運也決定延期到2021年舉辦，估計將影響電視品牌客戶新機的上市銷售量。

分析液晶電視市場，北美和歐洲占全球液晶電視消費比重，各達二成以上，合計占整體四成多。當歐美深受疫情打擊，全球供應鏈勢必不會好過。

市調機構預估，2020 年全年電視銷量將比去年減少9％，達2.36億片，其中液晶電視銷量將減少10％達2.32億片，OLED 電視銷量將成長27％至380萬片。林政賢認為，新冠肺炎大流行導致全球經濟急劇下滑，中國，美國， 歐洲和世界各地顯示器需求的減少所致，未來如果疫危機更加嚴重，面板銷量恐會繼續下修，影響可能會延續到2020 年下半年至2021年。

電視面板 疫情 晶電

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