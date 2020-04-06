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防疫專線1922建功 中華電子公司宏華搶進客服委外服務

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

中華電信及旗下子公司宏華國際，協助新冠肺炎抗疫期間的免付費防疫專線1922，已經應答超過30萬通，也被總統蔡英文大讚為「防疫科技國家隊的領頭羊」。

衛福部疾管署原就委託中華電信打造免付費防疫專線「1922防疫達人」，24小時由專人線上接受諮詢及提供民眾醫療院所等防疫人員緊急通報疫情。原本只有16人小組，因應新冠肺炎期間，已經擴增到300多人，隨著歐洲疫情升溫等變化，進線電話單日較平時成長180多倍，防疫期間累積已經應答超過30萬通電話。

宏華表示，配合母公司中華電信參與衛福部疾管署1922國家防疫客服團隊，即時配合政府需求，迅速擴增支援團隊最高達300餘席；同時規劃AI機器人語音外撥及智慧雙向簡訊客服，有效擴大居家檢疫及居家隔離關懷工作的普查規模及提升作業效率，展現了智慧客服的便利性及發展潛能。

宏華國際也再接再厲，宣布打造「一站式智慧客服中心」，提供企業最佳客服委外服務。

宏華表示，隨著行動寬頻網路的發展和智慧型手機的普及，客服已朝向多元管道整合服務發展。許多企業面對數位轉型的浪潮，紛紛開始將客服工作委外經營。

宏華表示。以國際級的客服品管機制及豐富的跨界營運經驗，結合中華電信資通訊技術及豐沛資源，將傳統客戶服務升級為新一代智慧客服，並以一站式服務模式，為客戶量身打造，提供企業人力、系統、設備、場域、管理等客服委外服務，可大幅降低企業經營成本，成為政府機關與民營企業尋求客服委外經營的最佳選擇。

近年宏華國際積極尋求跨界合作，2018年起與日本最大的電話銷售及服務委外公司BELLSYSTEM24 Holdings於台灣建構日本跨境電商服務團隊，除了秉承日本嚴謹細緻的客服流程，更融合台灣溫情暖心的客服精神。宏華經營團隊充分發揮日式客戶關係管理精神，以在地化服務模式為客戶創造亮眼的銷售績效。

宏華國際是中華電信百分之百持股子公司，從中華電信集團客戶服務出發，全台擁有超過15個客服中心據點、近2,000名客服人員，是台灣市場最大規模的客服品牌。

中華電信 疫情

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