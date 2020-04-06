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辦公室環保革命 Epson推全新微噴影印機與A3智慧掃描器

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

隨著國人對於環境品質及保護愈趨重視，企業更紛紛選擇能提升辦公室環境品質與高效節能兼具的設備。全球創新科技領導品牌Epson推動辦公室環保新革命，今（6）發表全新WF-C878R／C879R省彩印微噴影印機，以其獨家Heat-Free免加熱噴墨技術，相較於一般雷射印表機，不僅可大幅節省80%的耗電量，更可減少92% CO2的排放量，有效降低辦公室事務機對環境的衝擊，打造高效、節能的清新辦公室。

Epson身為企業最佳夥伴，同步推出DS-32000高速A3智慧自動進紙文件掃描器，支援多樣化紙材與紙張大小掃描，可減少文件數位化時常見的卡紙與紙張損壞問題，絕對是新世代企業事務設備的最佳首選。

台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉表示，深知企業的實際使用需求以及環境友善趨勢，秉持著「省、小、精」核心理念，創造出智慧、友善環境、高性能的產品，進而極大化產品價值，獨家研發出Heat-Free免加熱噴墨技術，使影印機從開機、待機狀態至恢復運作過程，均無須使用熱能暖機，大幅減少能源消耗，可為企業及環境帶來極大的助益。

Epson也將持續以創新科技的技術與精神，引領產業革新，創造企業與地球共榮的永續社會。

相較於雷射影印機在列印的過程中需高溫加熱，Epson WF-C878R／C879R省彩印微噴影印機採用Epson獨家Heat-Free免加熱噴墨技術，無須使用熱能暖機與加熱噴頭，即可啟動列印，不僅讓客戶可以體驗穩定又高速的列印過程，更可大幅減少設備維護作業所需的零件與時間，降低維護成本及停機時間。

正因採用免加熱技術，Epson WF-C878R／C879R省彩印微噴影印機擁有更快的速度與更環保節能等優勢，最大耗電僅有同級雷射影印機的2.5%，大幅降低了80%的耗電量，更可減少92%的CO2排放。

Epson指出，在產品、服務與製程上，皆能達到降低碳排放與耗材浪費的目標，減輕對環境造成的影響，對於有大量列印需求的企業來說，不僅省電、省錢、省時又環保。

Epson 環保 高溫

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