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仁寶集團核心動物醫院 電腦斷層造影正式營運

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

仁寶集團營運管理的核心動物醫院今日發布新聞稿宣布，4月6日正式啟動伴侶動物之正子電腦斷層造影(PET/CT)服務，持續引進更精確的診斷技術設備，努力促使動物醫療水準不斷提升，扮演好專業轉診與後送的高階影像中心，也期望每一個飼主與毛孩可以彼此陪伴得更健康更長久。

仁寶電腦副董事長暨策略長陳瑞聰表示：「仁寶負責管理的核心動物醫院，主要著重於提供人醫等級的高階影像診斷服務，藉由高階影像的精準診斷，協助獸醫師們擬定對伴侶動物最適合的醫療計畫，最終我們希望透過醫療及影像所收集的數據，提供更多有價值的臨床資訊，幫助未來伴侶動物的醫療發展。」

核心動物醫院在2018年4月正式開幕營運，由仁寶電腦100%轉投資之宇核生醫(股)公司負責營運及管理。核心動物醫院為提供地區動物醫院之電腦斷層(CT)、磁振造影(MRI)、及正子造影(PET)等服務之動物高階影像診斷中心。

核心動物醫院和屏東科技大學產學合作成立動物高階影像中心後，已累積相當嫻熟與豐富的電腦斷層(CT)及磁振造影(MRI)影像診斷經驗，此次目標藉由正子電腦斷層造影功能性分子影像，輔助偵測出器官組織代謝功能的早期變化。

屏東科技大學小動物影像科主任暨核心動物醫院影像診斷總監林莉萱表示：「正子造影(PET)可偵測體內分子層面的改變，PET/CT則可同時拍攝出身體的解剖構造並顯示出癌細胞聚集處，可以清楚告訴獸醫師癌細胞活動的情形，在惡性腫瘤檢測上具有早期診斷早期治療的優點，同時也可用來追蹤監控微小的轉移病灶、以及後續評估治療的成效，可提供獸醫師在診斷及治療上更進階的資訊。」

台灣大學附設動物醫院動物癌症中心主任李繼忠表示「部分CT影像下，若有不確定是否為腫瘤轉移的小團塊，傳統作法是直接採樣或是等待一至兩個月的觀察期後，再次以CT追蹤，如此動物必須承受第二次麻醉，同時腫瘤亦有在觀察期間即惡化的可能。PET/CT可提供早期腫瘤良性或惡性判斷及轉移病灶的診斷，不需等待額外的觀察時期，掌握癌症早期治療的黃金時間，有效提升完整腫瘤治療及痊癒的機率，可作為獸醫師擬定外科手術或內科治療計畫的重要依據。」

獸醫師 動物醫院

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