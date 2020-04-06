TrendForce調查 疫情若延續下半年衝擊伺服器供應鏈

TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）調查，受惠於資料中心訂單持續暢旺，加上傳統品牌廠為避免供應鏈因新冠肺炎疫情影響出現斷料而提前備貨，第2季伺服器出貨持續成長，但因為第1季基期已高，因此預估第2季出貨量僅季增7-9%，不若以往同期達雙位數的表現。

TrendForce分析師劉家豪指出，第2季資料中心需求仍為主要動能，尤以北美四大雲端業者最為積極。2019年因中美關係動盪，北美雲端業者部分產線已移轉至台灣並已通過驗證，去年遞延的訂單得以在今年第1季補單出貨。觀察第2季表現，雖然疫情持續擴大，對部分伺服器供應鏈出貨排程造成威脅，但美系業者多透過轉換出貨地等方式確保出貨正常，因此第2季仍可望較上季成長。

中國業者則大多已恢復工廠運作，除第1季新增的防疫需求外，第2季新基礎建設計畫也逐步展開，例如5G基礎建設與雲端基礎設施，也驅動華為(Huawei)、浪潮(Inspur)與新華三(H3C)等相關供應商加大零組件拉貨力度，以因應今年下旬的生產計畫。

從需求端來看，阿里巴巴(Alibaba)受惠於新零售業務盒馬(Fresh Hema)的需求大幅增長，以及618購物節需求，第二季提高備貨量；字節跳動(ByteDance)則持續增加伺服器訂單，以滿足北美新建資料中心需求。TrendForce預估，新興BAT（Bytedance、Alibaba、Tencent）今年需求除來自海外業務拓展外，更圍繞於國內基礎架構普及與落實，對於伺服器的整體需求年成長有望達1-2成。

隨著疫情在全球逐漸擴大，伺服器的出貨時程與零組件供應亦受到影響。其中，菲律賓、馬來西亞均為伺服器非記憶體零組件的生產重鎮，也讓下半年的伺服器市場埋下斷鏈隱憂。

根據TrendForce調查，由於英特爾(Intel)在馬來西亞有CPU後段產能，所以若馬來西亞持續鎖國，中長期將威脅伺服器生產排程。另外，三星(Samsung)在菲律賓呂宋島進行伺服器記憶體模組的後段封裝，因此呂宋島封島可能影響三星伺服器記憶體模組的出貨排程，雖然現階段維持正常，但三星後續勢必需重新審視產線配置，對於目前已經吃緊的伺服器記憶體供給再添不確定性。

綜上所述，TrendForce預估全年伺服器出貨仍將維持成長，樂觀情況來看，疫情在下半年得以控制，年增幅可達約5%；然而，若疫情持續擴大進而影響下半年整機出貨排程，悲觀預估年成長將收斂至僅約3%。