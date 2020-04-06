群創配合防疫 將檢視員工連假期間國內旅遊史

群創（3481）配合政府防疫政策與確保障員工安全，逐步規劃各項防疫措施，今（6）日表示，目前針對同仁4天連假的國內旅遊史進行調查，以利後續防疫。目前也已有分組、居家辦公等方案，進行規劃及演習；自3月30日起，已宣導同仁上班全程配戴口罩，若同仁一般發燒當日給予一日公假，經醫師判定需檢驗者，給假至檢驗報告出爐。

友達（2409）在新冠肺炎疫情爆發後，隨即啟動防疫機制，日前已成立「全球營運持續應變指揮體系」（BCP），並規劃同仁分區／在家辦公的計劃。友達表示，分區／在家辦公計畫將在疫情加劇時立即啟動，保護同仁健康及避免公司營運受到影響。

資訊服務商精誠（6214）針對彈性上班，也已有初步規劃。精誠表示，首先採用分區上班的政策，每個部門都會拆開到公司所屬的不同辦公室上班，並授權給各個事業單位主管，會依照自己業態的不同，規劃分區上班的安排。舉例來說，公司負責印製銀行與電信帳單的部門，兩個廠區人員完全分開；精誠在台灣的辦公據點不少，因此可以做這樣的規劃，目前所有單位都已經完成演練。

精誠也指出，人資部門每天早上會召開防疫會議，確切掌握公司員工健康狀況，並且依照疫情中心公佈的訊息機動性調整因應措施。規定有相關症狀者（呼吸道或腹瀉），除了儘速就醫，必須通報公司的健康管理師列管追蹤。