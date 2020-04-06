連假後 宏達電採取居家上班及全程戴口罩兩防疫措施

宏達電(2498)昨日下午發出緊急公告，啟動清明連假後的防疫措施，要求在假期車不管是本人或家人，只要曾前往CECC警示的旅遊景點者，都要申報居家上班7天，另外，進辦公室上班者則要全程配戴口罩；宏達電說，今(6)日上班時，每人可領取兩包共6片的口罩使用。

宏達電表示，從新冠肺炎疫情開始之際，自1/29就開始發信提醒員工，且每週根據疫情情況，發出信件給員工，隨時調整公司應變的狀態；由於中央流行疫情指揮中心(CECC)4/4日上午11:55，透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息二則，引起國人關切，因此將特別採取兩個防疫措施：1.WFH 2.進入公司工作者必須全程配戴口罩(包括在自己的座位區)。

宏達電發出清明連假有到訪CECC警示之旅遊景點的同仁或家人_請申報居家上班7天緊急公告，針對CECC警示訊息內容在清明連假後的採取防疫措施，包括居家上班及進入辦公室工作者全程戴口罩，在 WFH部分， 連假期間去過CECC警示的11個景點者，從4月6日至10日都必須申請WFH一周。

連假期間去過11個以外景點者，如果是人潮多的景點，沒有保持安全距離，挨近沒有配戴口罩的人群，也必須申請WFH一周； 連假期間，家人去過景點，有挨近沒有配戴口罩、沒有保持安全距離的狀況，也必須申請WFH一周。

宏達電強調，若是沒有誠實申報，一旦被發現則需要延長為兩周的居家隔離，因為是個人旅遊所造成，將按照事假處理； 若有隱匿旅遊史而使公司蒙受重大損失，將依工作規則、員工手冊與員工行為準則懲處予以解僱處分，並依法追訴相關法律責任。

宏達電說， 因為工作上的需要，符合相關條件者，經主管特准後，可以不必WFH，但必須註記列管，管制條件為 沒有搭乘大眾運輸工具去景點；有去景點，但沒有去擁擠的區域；全程都沒有與其他人近距離接觸，也沒有與沒戴口罩的人接觸。

另外，進入公司上班者，必須全程配戴口罩，包括在自己的座位區，今日上班時，每人可以領取兩包共6片的口罩使用； 身體不適者，無論是WFH或是進入公司上班，遇有身體不適，都請立即通報主管及新店健康中心或桃園員工診所。