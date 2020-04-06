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「五一連假」放還不放？陳時中：將視疫情調整

連假遊11景點員工 鴻海：在家上班自主健康管理7天

經濟日報 / 經濟日報 記者吳凱中／即時報導

清明連假期引發大量國人出遊，造成新冠肺炎疫情加劇傳染隱憂，對此，鴻海指出，若員工4月2日至4月5日清明連假期間，有去過疾管署4月4日所載11大景點者，4月6日（一）起需在家上班自主健康管理7天，確認身體健康無異狀才能進公司。

鴻海聲明，若員工4月2日至4月5日清明連假期間，有去過疾管署4月4日所載11大景點者，4月6日起需在家上班自主健康管理7天，確認身體健康無異狀才能進公司。

中央流行疫情指揮中心為了避免疫情擴散，4日發送2則「國家級警報」，提及11個台灣熱門風景區與景點，因人潮擁擠勿前往。

11個熱門風景區包括屏東縣南州鄉以南（包括墾丁觀光景點）、阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、湖境度假會館、高雄興達港、旗山老街以及雲林北港朝天宮。

疫情 連假

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