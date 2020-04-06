5G企業專網／高資安少干擾 商機大開

小時夢想當發明家的向少卿，曾任蘋果公司產品架構師，因為看好配備在自動駕駛車輛上、協助偵測障礙物的雷射雷達前景，辭職離開美國返回中國大陸，與兩位校友在2014年共同創辦禾賽科技，如今公司已擁有300多項技術專利，產品遍及18個國家和地區。

2020-04-05 13:36