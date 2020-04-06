5G企業專網／高資安少干擾 商機大開
5G企業專網從商業實驗階段開始落地， 5G專網低延遲特性、少干擾、高資安等特性，結合AI、無人搬運車、AR等應用，成為企業關注焦點，也吸引企業客戶搶進。
5G企業專網除了高網速，低延時及大連結特性，中華電信認為，解決過去WiFi網路容易受干擾及移動切換容易中斷缺點，透過邊緣運算（MEC），提供企業內網資料可本地卸載，避免機密資料外洩風險，並解決企業應用對低延遲通信需求。
中華電信提供雲林虎尾科技大學5G企業專網，該校打造5G智慧製造產業技術場域、無人機及農業科技研發與培訓，未來也將建造無人機考照場域、自動駕駛車等技術與人才培育。
5G結合AGV無人搬運車也是一大發展關鍵。
台灣大指出，過去協助momo購物（富邦媒）北部自動化物流中心打造AGV無人搬運車，吸引製造業客戶看中無人搬運車，上門談5G專網跟智慧製造應用。
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