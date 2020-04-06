電信三雄 強攻5G企業專網

第五代行動通訊（5G）企業專網商機開跑，電信三雄中華電信、台灣大、遠傳積極搶客，中華電信已搶進雲林虎尾科大與製造業；遠傳拿下第一個半導體5G企業專網案子，攜手聯發科，打造半導體5G垂直場域；台灣大與多家客戶簽署合作備忘錄。

今年是台灣5G元年，電信業者將從第3季起陸續推出5G服務，除了鎖定消費者市場，更強打企業客戶市場，業界看好，今年下半年起，可望看到製造業、半導體、醫療、教育及零售產業的5G企業專網應用遍地開花。

電信業者表示，目前取得的5G頻譜，分為中低頻的3.5GHz及高頻的28GHz，其中，3.5GHz頻段技術及設備較成熟，且頻率低、基地台建設量較少，因此5G企業專網都以3.5GHz為主。

中華電信表示，結合國內70多家策略合作夥伴，提供智慧製造、智慧醫療、智慧巡檢、擴增實境（AR）／虛擬實境（VR）企業應用，包括工業視覺、遠端協作及文化導覽、車聯網、高速影音串流等多項5G應用服務，搶攻企業市場。

5G即將開台，企業客戶也轉趨積極，中華電信表示，已與雲林虎尾科技大學簽約，打造5G企業專網，同時與台灣製造業合作進行5G智慧巡檢應用，並與多家科技廠進行5G企業專網試驗場域PoC實證，提供智慧製造解決方案。

台灣大表示，已與多家企業客戶簽訂5G專網合作備忘錄，今年也有很多PoC實驗專案，目前高端製造業、半導體、傳統製造業等，都有興趣在打造新智慧工廠時就導入5G基礎建設，預期結合垂直場域應用的專網商機可望2021年陸續發酵。

遠傳指出，已結合5G及人工智慧（AI）協助紡織廠打造智慧驗布系統，並在台北跨年活動中秀5G現場直播，同時，也在內湖打造5G開放實驗場域，攜手全家便利商店建構5G零售場域，並與聯發科推動第一個5G半導體產業場域。