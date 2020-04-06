電信三雄 強攻5G企業專網

經濟日報 / 記者黃晶琳╱台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

第五代行動通訊（5G）企業專網商機開跑，電信三雄中華電信、台灣大、遠傳積極搶客，中華電信已搶進雲林虎尾科大與製造業；遠傳拿下第一個半導體5G企業專網案子，攜手聯發科，打造半導體5G垂直場域；台灣大與多家客戶簽署合作備忘錄。

今年是台灣5G元年，電信業者將從第3季起陸續推出5G服務，除了鎖定消費者市場，更強打企業客戶市場，業界看好，今年下半年起，可望看到製造業、半導體、醫療、教育及零售產業的5G企業專網應用遍地開花。

電信業者表示，目前取得的5G頻譜，分為中低頻的3.5GHz及高頻的28GHz，其中，3.5GHz頻段技術及設備較成熟，且頻率低、基地台建設量較少，因此5G企業專網都以3.5GHz為主。

中華電信表示，結合國內70多家策略合作夥伴，提供智慧製造、智慧醫療、智慧巡檢、擴增實境（AR）／虛擬實境（VR）企業應用，包括工業視覺、遠端協作及文化導覽、車聯網、高速影音串流等多項5G應用服務，搶攻企業市場。

5G即將開台，企業客戶也轉趨積極，中華電信表示，已與雲林虎尾科技大學簽約，打造5G企業專網，同時與台灣製造業合作進行5G智慧巡檢應用，並與多家科技廠進行5G企業專網試驗場域PoC實證，提供智慧製造解決方案。

台灣大表示，已與多家企業客戶簽訂5G專網合作備忘錄，今年也有很多PoC實驗專案，目前高端製造業、半導體、傳統製造業等，都有興趣在打造新智慧工廠時就導入5G基礎建設，預期結合垂直場域應用的專網商機可望2021年陸續發酵。

遠傳指出，已結合5G及人工智慧（AI）協助紡織廠打造智慧驗布系統，並在台北跨年活動中秀5G現場直播，同時，也在內湖打造5G開放實驗場域，攜手全家便利商店建構5G零售場域，並與聯發科推動第一個5G半導體產業場域。

5G 中華電信 半導體

延伸閱讀

財報揭祕 壽險買股策略曝光

台灣大攻垂直場域應用

NCC通過中華電信資安維護計畫 5G籌設再進一步

電信三雄 搶新經濟商機

相關新聞

鴻海升級3.0 邁向腦力密集

鴻海集團積極轉型升級，由勞力密集行業邁向腦力密集的「foxconn 3.0」長期計畫，將持續降低生產線人力並發展關燈工廠，同時強攻「3+3領域」包括機器人、數位醫療、電動車，以及人工智慧（AI）、半導體與5G應用布局，相關研發人力招募與投資將穩步增加。

電信三雄 強攻5G企業專網

第五代行動通訊（5G）企業專網商機開跑，電信三雄中華電信、台灣大、遠傳積極搶客，中華電信已搶進雲林虎尾科大與製造業；遠傳拿下第一個半導體5G企業專網案子，攜手聯發科，打造半導體5G垂直場域；台灣大與多家客戶簽署合作備忘錄。

5G企業專網／高資安少干擾 商機大開

5G企業專網從商業實驗階段開始落地， 5G專網低延遲特性、少干擾、高資安等特性，結合AI、無人搬運車、AR等應用，成為企業關注焦點，也吸引企業客戶搶進。

鴻海總部網格化防疫 分散辦公

鴻海集團轉型升級之際，因應新冠肺炎疫情，總部以及台灣廠區也率先實施網格化防疫措施，分散同單位員工辦公的區域，近期不少科技廠商也陸續實施「員工座位大風吹」的分區管制措施。

創王OLED技術 大突破

創王（6724）昨（5）日宣布，自主研發的uNEED技術已走過技術驗證階段，啟動量產計畫。創王已和大陸台州灣循環經濟產業集聚區及台州市金融投資集團公司簽訂專案投資協定，從事自主研發技術的微顯示模組元件生產及銷售，項目總投資金額為人民幣10億元。

陸企人物／學霸向少卿創自駕雷達 勇闖科技無人區

小時夢想當發明家的向少卿，曾任蘋果公司產品架構師，因為看好配備在自動駕駛車輛上、協助偵測障礙物的雷射雷達前景，辭職離開美國返回中國大陸，與兩位校友在2014年共同創辦禾賽科技，如今公司已擁有300多項技術專利，產品遍及18個國家和地區。

台灣精品整合資通訊與生技醫療 為醫療產業創經濟動能

台灣面對新冠肺炎疫情因應做法堪稱全球楷模，為讓國際了解台灣醫療照護產業的競爭優勢，台灣精品規劃數位廣宣，全年度辦理至少七...

東南亞印度加強防疫 台廠備戰因應

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，東南亞各國和印度分別加強防疫措施，台廠包括鴻海、東元、奇力新...

熱門新聞

富邦金下令 連假去國家級警報11景點居家辦公12天

一年內砍22張信用卡 玉山銀 「減法」下的新戰略

堵連假防疫破口 富邦金要去過熱門景點員工在家上班

這位紐約主廚說了什麼？給了張忠謀很大的感嘆

中油：汽柴油明起每公升各降0.9、1.0元

跟進富邦金 新光金也要連假去11景點員工在家上班兩周

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。