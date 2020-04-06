鴻海總部網格化防疫 分散辦公

鴻海集團轉型升級之際，因應新冠肺炎疫情，總部以及台灣廠區也率先實施網格化防疫措施，分散同單位員工辦公的區域，近期不少科技廠商也陸續實施「員工座位大風吹」的分區管制措施。

鴻海集團已建立全球四大防疫體系，由董事長劉揚偉親自坐鎮指揮中心，近期因應新冠肺炎的防疫再次升級，推出新一波的措施，以確保員工工作安全與分散風險。

在台灣，鴻海率先實施網格化辦公措施。鴻海說明，將同單位員工分組且錯開來，採取網格化辦公分散風險。將同單位員工分散到不同樓層，在各樓層之間也作分流，等於一旦其中一層必須封閉，不會影響在到其他樓層員工的作業安全。

鴻海規劃的台灣廠區辦公分區管制措施，先設立紅區、藍區兩組將員工分組，在4月起正式上路同時搭配相關分區用餐、分區樓梯管制與分區上下班路線，確保兩組團隊分區作業，因應潛在的各種可能情況。

部分子公司軟體人員方面，據了解，FIH（富智康）部分在家上班員工屬於軟體單位。至於鴻海集團整體則是配合中央的措施，若有員工眷屬在「居家檢疫」階段，鴻海員工工作性質也能在家工作，則會請員工在家上班。

美國研發單位與廠區部分，據了解，當地同步配合美國防疫措施，強化社交距離宣導，並搭配口罩配戴以及視訊會議作業，美國威斯康辛辦公室附近大樓不少公司也特地打上美國國旗的三色燈光為美國防疫與對抗病毒祈福。