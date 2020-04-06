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鴻海升級3.0 邁向腦力密集

經濟日報 / 記者尹慧中╱台北報導
鴻海董事長劉揚偉 本報系資料庫
鴻海董事長劉揚偉 本報系資料庫

鴻海集團積極轉型升級，由勞力密集行業邁向腦力密集的「foxconn 3.0」長期計畫，將持續降低生產線人力並發展關燈工廠，同時強攻「3+3領域」包括機器人、數位醫療、電動車，以及人工智慧（AI）、半導體與5G應用布局，相關研發人力招募與投資將穩步增加。

鴻海董事長劉揚偉上任後，訂下將集團從勞力密集行業，逐步轉向腦力密集行業的長期目標，藉此提升產業層次，增加獲利，並由他親自主導鴻海研究院先進研發人才延攬等一系列布局。

鴻海集團目標生產線人力持續動態優化，其中，生產線人力以減少10%為長期方向努力，藉此降低淡旺季人力招募的波動與壓力，加速彈性生產，有助集團逐步提高研發人員占比。

其中，關燈工廠更是減少生產線人力的重要關鍵。據悉，鴻海集團去年關燈工廠已達十座以上，隨著相關動態調度結合先進AI數據布局逐步推動，有望持續增加，目標今年內要達18座。

統計顯示，鴻海近年研發金額占營收比重約1.7%，過去兩年，鴻海年度研發費用分別約844億、915億元，並已在全球設立三大研發中心，實現「日不落」的24小時研發接力。近年在全球EMS市場獲得約39.6%的領先市占率。

業界觀察，中國大陸勞動力市場結構已改變，加上疫情考驗廠區大規模人力調度，持續發展關燈工廠的自動化與即時動態調整，也可減少人員不必要風險。

據了解，鴻海集團的關燈工廠，也能協助供應鏈或汽車電子／汽車零組件、精密機械產業的生產效率。鴻海子公司FII說明，已為部分客戶實現「機器換人計畫」，降低三分之二人力需求，產值還大幅提升20%。

另一方面，鴻海去年第4季來自運算產品出貨季增幅度優於預期，展望今年首季，因為新冠肺炎影響大陸廠區工作天數，對營益率表現屬於謹慎看待，不過，第2季隨著工作天數回穩與季節人力需求招募提早到位，有助於營運較首季明顯改善。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

鴻海

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