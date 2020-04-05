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台灣精品整合資通訊與生技醫療 為醫療產業創經濟動能

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
台灣精品跨域整合資通訊與生技醫療，創造醫療產業經濟動能，圖為2019美國醫療展新產品發表會，美國前衛生署署長Novello醫師擔任主持人。圖/外貿協會提供
台灣精品跨域整合資通訊與生技醫療，創造醫療產業經濟動能，圖為2019美國醫療展新產品發表會，美國前衛生署署長Novello醫師擔任主持人。圖/外貿協會提供

台灣面對新冠肺炎疫情因應做法堪稱全球楷模，為讓國際了解台灣醫療照護產業的競爭優勢，台灣精品規劃數位廣宣，全年度辦理至少七場以上的國內外相關活動，專業展覽就有五場。

分別為6月11日至13日「臺灣國際醫療暨健康照護展」、6月19日至21日「新加坡國際牙材展」、7月26日至30日「美國臨床生化學會年會暨國際臨床實驗室設備展覽會」、8月20日至23日「馬來西亞銀髮健康照護展」與11月16日至19日「德國杜塞道夫國際醫療展」。

外貿協會表示，這是最好的時代，也是最壞的時代，這是一個邁入AIoT的時代，也是一個面臨常態性疫情的時代。隨著新型冠狀病毒持續延燒，智慧醫療帶動的創新醫材扮演了更加重要的角色，行動大數據可以掌握大量流動的人群、自動化系統可以用於消毒、送餐，甚至補足產能缺口。而利用機器學習演算法，追蹤多種感染病的健康監控平台，也能及早針對疫情示警。

根據BMI報告，全球醫療器材產業規模將從2018年的3,899億美元增長到2022年的4,902億美元，年複合成長率達5.9%。再加上物聯網、大數據、人工智慧及機器學習等創新技術發展的趨勢下，市場發展前景看好，除醫療器材業者加碼投資，不少新創、科技業者更是相繼投入。

台灣具有厚實的製造經驗，應善用國內優秀的資通訊技術及世界級的醫療水準，搭配健保所建構的數據基礎，以AI人工智慧、大數據、移動與遠距醫療、智慧醫院為主要發展方向，讓醫療器材朝向精準、個人、高值化方向發展。

疫情 醫療器材 大數據

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