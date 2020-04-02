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奧圖碼Optoma的4K投影機 今年挑戰蟬聯龍頭地位

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導

中光電（5371）旗下投影機自有品牌奧圖碼Optoma的4K投影機，繼去年拿下全球4K機種佔有率第一的殊榮，今年推出多款新機種，目標今年蟬聯4K投影機龍頭地位，代工廠中光電受惠可期。

奧圖碼表示，積極進軍4K投影機有成，2019 4K系列全球市占率第一、達21.6%，今年在多款新機包括主攻家用的OptomaP1/UHD50X，以及專攻展演、大型會場專用的高階工程商用ZK507/ZU720T，有助在全球4K投影機市場的銷售量保持領先。

奧圖碼指出，UHD50X將在5月推出，搶攻平價機種，售價約在4萬元上下，相較於現今銷售的P1售價12.8萬元，價格顯得親民許多，將是100吋4K大尺寸螢幕中，很有競爭力的家用投影機產品。

已上市的高階工程及商用的ZK507產品，擁有5,000高流明；ZU720T則配有7,000流明，是WUXGA規格相容4K訊號，將在7、8月上市。奧圖碼採取家用、工程商用兩款區隔產品，除UHD50X是採用燈泡光源，其他三款均配備雷射光源，使用壽命可長達2萬小時。

奧圖碼與母公司中光電近幾年致力於4K投影機市場的研發與設計，2017至2019年奧圖碼連續三年皆為全球4K投影機全球市佔率第一。2019年10月Optoma P1上市，亞太區 (APAC)市場Optoma P1投影機單一產品銷售量，截至目前已逼近400台的亮眼成績。今年第1季的銷售也逆勢成長突破2019同期銷售數字。

奧圖碼表示，新冠肺炎疫情全球炎燒，帶動宅經濟，民眾在家裡的經濟活動越頻繁越多元，4K高畫質的影音饗宴成為宅經濟強大的消費模式之一。

中光電 疫情

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