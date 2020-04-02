英特爾推市場最快筆電處理器 可望帶旺筆電廠

處理器大廠英特爾於2日宣布推出第10代Intel Core H系列行動處理器，標榜是目前市面上最快的筆電處理器，目標客群瞄準遊戲玩家與創作者。

英特爾指出，第10代Intel Core H系列處理器中的i9-10980HK產品，搭配該公司相關特有技術，最高時脈可達最大渦輪頻率5.3GHz，不但突破目前筆電的5GHz極限，也超越到目前為止所有市售的其他筆電產品。

電競遊戲應用市場是PC相關供應鏈近幾年的兵家必爭之地，在英特爾第10代Intel Core H系列產品中，頂級產品莫過於第10代Intel Core i9-10980HK處理器，具有高達5.3GHz Turbo、8核心等規格，該系列新產品還有Intel Core i7-10875H等。目前所知，搭載英特爾前述系列新筆電處理器的筆電廠商包括微星、宏碁、技嘉、華碩等業者。

英特爾高階與遊戲筆記型電腦部門總經理Fredrik Hamberger表示，第10代Intel Core H系列筆電平台，擴展了該公司在遊戲領域的領導地位，雖然是筆電外型，但卻提供桌機級效能，今年將有相關超過100款筆電設計，其中包括30多款輕薄型筆電。新平台針對專業級玩家與創作者進行最佳化，在大多數條件下可提供業界最快的5GHz頻率。