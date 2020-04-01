NCC通過台灣大5G計畫書 後續借網亞太電信仍須提出申請

繼中華電信及遠傳電信之後，國家通訊傳播委員會（NCC）審議通過台灣大哥大申請變更「行動寬頻業務事業計畫書」，期盼早日提供國民優質5G行動寬頻服務，至於台灣大規劃借網給亞太電信，NCC表示，後續須依電信法或新電信管理法提出申請。

NCC表示，台灣大規劃5G開台時成為今年下半年，NCC將督促加速網路佈建，以早日提供5G服務，台灣大哥大事業計畫書說明將依循國際5G通案，

優先採用非獨立組網（NSA）完成5G開台，後續再視市場發展、環境推進及技術演變，轉換為獨立組網（SA）模式，以提供全面性5G服務，並描述包括標得3500MHz及28000Hz頻率應用計畫、未來5年電波人口涵蓋率、與承用公司共用其3.5GHz頻段的接取網路、銜接4G之5G資費、相關消費者保護及個人資料保護措施等內容。

此外，NCC附負擔核准通過中華電信「行動寬頻業務資通安全維護計畫」，期盼早日提供國民安全、可信賴、具強韌性5G行動寬頻服務。

NCC表示，世界各國要達到數位國家、數位經濟與第四代工業革命的願景，發展策略之一都須以5G系統為發展基盤，NCC除督促業者加速網路佈建，也將同時督導業者確保5G行動寬頻資通安全。

NCC說明，5G系統將納入更多元與廣泛的資訊技術（IT）與通訊技術（CT）以及平臺與產品在整體網路運營及服務提供上面。對電信業者而言，這些新穎的架構與開放除將帶來成本和部署的敏捷性外，同時亦將使得5G系統面臨更為複雜與多元之資通安全風險與威脅。

NCC指出，中華電信所提資通安全維護計畫於涉行動寬頻業務管理規則中有關「資通安全風險評估」、「資通安全防護及控制措施」、「資通安全偵測與防護之建置及執行方案」於初審階段係經多次補正始獲審查通過，NCC就此予附負擔要求該公司應予持續檢討修正，亦列為NCC未來稽核其資通安全維護計畫實施情形之重點所在。