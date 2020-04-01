運動手環Fitbit Charge 4將在台開賣 售價5,290元

Fitbir今（1）日宣布推出運動手環Fitbit Charge 4，搭載熱愛運動族群最期盼的GPS功能與Spotify音樂功能，更擁有創新健康功能「活動區間分鐘數」，以個人靜息心率和年齡為依據，追蹤全天候的體能活動，協助用戶達成每周運動150分鐘的目標，並進行自主健康管理。

Fitbit執行長暨共同創辦人帕克（James Park）表示，Fitbit的使命就是幫助全球各地的人們改善健康。尤其在當前的非常時期，這樣的使命感比以往更加強烈。維持良好運動、飲食習慣與充足睡眠能夠幫助減輕壓力，能夠提升免疫力。此外，新推出的活動區間分鐘數指標，也為用戶提供全新的個人化健康與健身標準，使其能從個人最合適的運動獲得最大成效，並保持健康。

Fitbit指出，Charge 4是首款內建GPS的Fitbit手環，外出運動時，用戶無需再帶著手機。除了20多種目標導向運動模式，還可即時追蹤個人配速與距離，讓用戶存取7種GPS運動模式，包括針對健行、跑步或快走等戶外運動設計的全新戶外鍛鍊模式。完成GPS健身鍛鍊後，可於 Fitbit App 上同步路線地圖與運動成效；用戶可以根據個人心率區間，查看沿途的鍛鍊強度，透過圖形瞭解訓練成果，並改善個人在各種地形上的表現。

Fitbit指出，運動指標將因用戶的不同而有所差異，全新的活動區間分鐘數結合Fitbit的PurePulse 全天候心率追蹤，以世界衛生組織和美國心臟協會的建議為依據，建議每週進行150分鐘中等強度運動或75分鐘高強度運動，提升身心健康並預防疾病。使用者也可以在Fitbit App查看詳細的個人心率區間摘要，促使用戶更了解個人身體狀況。

Charge 4 和 Charge 4 特別版將於4月20日起在Fitbit.com/tw、myfitbit.com.tw、 通路門市和線上通路進行販售。Charge 4 售價5,290元，Charge 4特別版售價5,890元。