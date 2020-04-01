電商玩愚人節活動 網家「速配」讓消費者找另一半

交友軟體市場蓬勃發展，看準寂寞商機，電商也在愚人節推「交友」服務。PChome 網路家庭旗下PChome 24h購物今全新上線「網家速配」交友服務，開玩笑要推「購物式交友服務體驗」，主打「24秒幫你找到契合的另一半」，讓消費者「僅需透過簡單幾個步驟，即可快速找到專屬對象」。

PChome 24h購物表示，站上擁有千萬會員數及200萬種商品在庫，台灣平均每3人即有一位是PChome的忠實會員，每7天就有450萬人至PChome 24h購物瀏覽相關商品，可以用大數據串連消費者的購物及生活需求，將讓消費者在瀏覽站上商品頁面時，也能搭配演算機制，透過獨特的連結方式，精準找到對的另一半。

不過，這項活動純屬趣味虛擬服務，製造愚人節驚喜活動，吸引不同消費客群關注，並與消費者一同度過愉快有趣的4月份節日。