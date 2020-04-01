國內外四大視訊軟體拚資安 MIT產品最安全

新冠肺炎疫情蔓延，讓在家上班、線上教育形成趨勢，各種視訊軟體也因此下載量大幅成長。資訊工業策進會資安科技研究所(資策會資安所)特別針對四大視訊軟體Zoom、Cisco Webex、Microsoft Teams、訊連U會議，進行程式檢測，提醒使用者可能面臨的資安風險。檢視從2019年起已被發掘且公佈的相關漏洞，結果發現，Cisco Webex共有3個高風險漏洞、Zoom共有2個漏洞（1高風險及1中風險）、Microsoft Teams有1個高風險漏洞，台灣產的訊連U目前尚未有相關弱點被公佈。

資策會資安所表示，針對上述漏洞檢視發現，目前皆已被原廠修補、回應及發佈更新版本，故安裝更新之版本即可防範。

資策會資安所網駭科技研析中心主任田謹維指出，各個視訊軟體曾發生的漏洞問題，都已緊急更新，多數只要在官方指定網址上，將軟體更新到最新版本皆可獲得保障；不過，在Microsoft Teams的安裝上，建議以限制資料夾權限的方式進行，較為安全。

資策會資安所也提供三大加密做法，搶救機敏資料，包括使用視訊會議軟體進行含有商業秘密或是機敏資料的遠端操作時，善用視訊軟體提供的「加密」措施，加強防範。

此外，使用時首先要加強連線加密措施，針對客戶端與伺服器、客戶端與客戶端間連線，應該實施加密保護措施，並且使用高強度加密協定與演算法，避免中間連線遭人竊聽與破解。

第二是要強化帳號與密碼強度，目前在帳號安全部分，會議視訊軟體多有密碼強度要求、多因子認證機制等設計，或是支援Google or Facebook Oauth、企業AD帳號同步管理等，可避免使用弱密碼遭到駭客暴力破解登入。

最後，對機敏資料加密保護。由於視訊會議軟體的客戶端可能儲存許多機敏資料，如個人帳號密碼、聊天紀錄或聯絡名單等，應對相關資料進行加密保護，一旦資料不小心外洩時，讓取得資料者也無法直接對加密資料進行讀取。

田謹維建議，高度機密的會議內容、文件，最好還是採取email、電話說明方式進行，安全度相對較高；此外，也要小心未來將有愈來愈多以視訊會議軟體之名寄發的惡意連結、假網站，都會讓使用者不小心上鉤。他也鼓勵視訊會議軟體廠商，應建立漏洞通報管道或獎勵，以鼓勵白帽駭客協助提早發掘軟體漏洞，避免日後成為Zero-day漏洞，遭受更為嚴重的入侵攻擊，導致商譽受損。